У Держспецзв’язку спростували фейк про злам месенджера Signal

Після того як мережею поширилися чутки про начебто злам месенджера Signal, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України виступила зі спростуванням цієї дезінформації.

Інформацію про злам Signal у Держспецзв’язку називають "ворожою пропагандою". Це підтвердили й розробники сервісу.

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Що відомо

Signal – це захищений месенджер, який використовує наскрізне шифрування для обміну повідомленнями. Він вважається одним з найбезпечніших у світі, хоча не є настільки ж функціональним, як, скажімо, Teleram. У ньому присутній стандартний набір функцій: текстові повідомлення, аудіо- та відеодзвінки, надсилання фотографій, файлів, аудіоповідомлень, місця розташування. Присутній невеликий набір стандартних стікерів. Свої створювати не можна. Також відсутня функція каналів.

Месенджер Signal є безпечним, не зважаючи на чутки про його злам, які розповсюджувала ворожа пропаганда,

– пишуть у Держспецзв’язку.

Розробники підтверджують: Signal НЕ зламано. Всі чутки є частиною скоординованої кампанії дезінформації, покликаної заохочувати людей використовувати менш безпечні альтернативи.

Відомство вкотре нагадує, що месенджери с функцією end-to-end encryption є суттєво більш захищеними, ніж аналоги без цієї технології.