Держспецзв'язку руйнує фейки: ніхто не прослуховує ваші месенджери

Останнім часом у мережі набув широкого поширення фейк про те, що месенджери, якими користуються українці, давно зламані російськими хакерами та прослуховуються. В Держспецзв'язку цей фейк спростували і розповіли чому це не так.

Вже популярний фейк лякає користувачів тим, що усі переписки у чатах таких популярних месенджерів, як WhatsApp чи Viber давно доступні російським хакерам. Мовляв, ті з легкістю отримують доступ до вмісту чатів і навіть аудіоповідомлень користувачів.

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Однак у Держспецзв'язку наголошують, що зокрема ці два месенджери використовують наскрізне шифрування передачі даних, що робить їх вкрай надійними інструментами для комунікації.

Спілкування у таких месенджерах є безпечним. Спроби їх дискредитації – намагання окупантів змусити українців спілкуватися менш надійними, неперевіреними застосунками та соцмережами, в тому числі російського походження, які заборонені в Україні,

– наголошують у Держспецзв'язку.

Відомство закликає не довіряти фейкам та не поширювати їх. Ми ж додатково наголосимо на необхідності перевіряти інформацію, оскільки сьогодні це життєво важлива необхідність.

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