Держспецзв’язку нагадує основні правила інтернет-безпеки в умовах війни

Урядова команда Держспецзв'язку з реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA закликає українців бути надзвичайно обережними в умовах інформаційно-психологічної війни.

У телеграм-каналі відомства опублікували перелік правил та рекомендацій, яких варто дотримуватися, щоб залишатися в безпеці. Ворог може вдаватися до будь-яких дій, щоб отримати інформацію та психологічну перевагу над нами.

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Необхідно виконувати низку простих правил