Держспецзв’язку нагадує основні правила інтернет-безпеки в умовах війни
2 березня 2022 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв’язку
Урядова команда Держспецзв'язку з реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA закликає українців бути надзвичайно обережними в умовах інформаційно-психологічної війни.
У телеграм-каналі відомства опублікували перелік правил та рекомендацій, яких варто дотримуватися, щоб залишатися в безпеці. Ворог може вдаватися до будь-яких дій, щоб отримати інформацію та психологічну перевагу над нами.
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Необхідно виконувати низку простих правил
- Уважно слідкуйте за підключеними пристроями в месенджерах та будь-яких сервісах і платформах, якими користуєтесь – соцмережі, електронна пошта та інше. Це, як правило, можна робити у розділі "Безпека" в налаштуваннях.
- У разі появи невідомого пристрою негайно видаляйте його та змінюйте пароль до облікового запису та електронної пошти, на якій він зареєстрований.
- Також увімкніть двофакторну аутентифікацію скрізь, де це можливо. Встановіть додатковий PIN-код або пароль на вхід.
- Повідв'язуйте пристрої, які залишилися в іншому місті, оскільки їх може використати ворог.
- У випадку отримання підозрілих повідомлень від когось знайомого спробуйте спершу зв'язатися з цією людиною іншим шляхом та виконайте голосову перевірку, перш ніж робити якісь дії, якщо вас про це просять у текстовому форматі (наприклад, переказати гроші).
- Якщо з голосом щось не те, то вдайтесь до перевірки певними голосовими запитаннями, відповідь на які знає лише ця людина. При відсутності відповідей, вважайте цей обліковий запис скомпрометованим та заблокуйте його до кінця воєнних дій.
- Користуйтеся лише месенджерами з підтримкою End-to-End Encryption чи Peer-to-Peer Connection та не розповсюджуйте конфіденційну інформацію, особливо про місцезнаходження наших військових та техніки.