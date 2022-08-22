Як уточнюють у телеграм-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, постраждати від хакерів може кожен. У зоні підвищеної небезпеки – держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави.

Цікаво Хакери запустили на росТБ відео, в якому путін сумує через "бабовну" в Криму

Що робити

Для того, щоб мінімізувати ризики для себе, рекомендують:

Змінити всі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Змініть паролі також у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили.

Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп’ютері та у смартфоні.

Проскануйте пристрої за допомогою антивірусу. Обов’язково встановіть його, якщо досі цього не зробили.

Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше – вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп’ютера.

Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтеся.

Зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Налаштуйте всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію.

Не завантажуйте файлів із невідомих, сумнівних джерел.

Пам’ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом, виграші у лотерею, листи від магазинів. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів.

При отриманні подібних листів, звертайте особливу увагу на e-mail відправника, адже часто хакери атакують з адрес, які майже ідентичні до адрес офіційних джерел, відрізняючись всього на одну букву.

Також у відомстві нагадують про необхідність дотримання таємниці персональних даних та важливої інформації про себе. Не розголошуйте ваші паролі, пін-коди, номери карт та телефонів, секретні слова, адреси та інше, що потенційно може призвести до втрати грошей або доступу до сайтів та сервісів. Не беріть участі в опитуваннях, де вимагають надати конфіденційну інформацію або секретні фінансові дані (пін-код до картки, CVV-код тощо). Якщо бачите інформацію про "матеріальну допомогу до Дня Незалежності", "додаткові виплати до свята" або інші подібні обіцянки, обов’язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Не довіряйте сумнівним телеграм-каналам чи новинним сайтам, про які вперше чуєте. Часто за такими повідомленнями ховаються фішингові атаки.

Якщо ви завантажили небезпечний файл на робочому комп’ютері, повідомте про це службу інформаційної безпеки. Про кіберінциденти можна також повідомляти Кіберполіцію за електронною адресою callcenter@cyberpolice.gov.ua або CERT-UA за адресою cert@cert.gov.ua.