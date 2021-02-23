Держкосмос отримав нового очільника

Державне космічне агентство України отримало нового очільника. Виконуючим обов'язки голови Держкосмосу призначили заступника голови Агентства Володимира Міхеєва.

Відповідне розпорядження вже підписав прем'єр Денис Шмигаль.

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Раніше Міхеєв, фактично, керував Держкосмосом, після того, як з посади звільнили голову Агентства Володимира Усова.

Нагадаємо, 17 листопада 2020 року Кабінет Міністрів несподівано відправив у відставку тоді чинного очільника Володимира Усова. Він очолював відомство менше року. При цьому про звільнення Усов дізнався від журналістів.