Держкосмос отримав нового очільника
Державне космічне агентство України отримало нового очільника. Виконуючим обов'язки голови Держкосмосу призначили заступника голови Агентства Володимира Міхеєва.
Джерело:Кабінет Міністрів
Відповідне розпорядження вже підписав прем'єр Денис Шмигаль.
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Раніше Міхеєв, фактично, керував Держкосмосом, після того, як з посади звільнили голову Агентства Володимира Усова.
Нагадаємо, 17 листопада 2020 року Кабінет Міністрів несподівано відправив у відставку тоді чинного очільника Володимира Усова. Він очолював відомство менше року. При цьому про звільнення Усов дізнався від журналістів.
Що таке Держкосмос?Це спеціальний орган, який займається реалізацією державної політики, що стосується космічної діяльності. До підпорядкування Держкосмосу входить низка конструкторських бюро, приладобудівних підприємств і спеціалізованих установ. Саме Державне космічне агентство керує проєктуванням, розробкою і виведенням на орбіту супутників.
Цікаво, що за кілька днів до звільнення Володимира Усова, у листопаді 2020 року Державне космічне агентство підписало Домовленості в рамках програми NASA "Артеміда" щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця та Марсу.
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