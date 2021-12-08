Денисівці чи люди: хто першим заселив Тибетське плато

Денисівці – це "паралельне людство". Тобто, ці "люди" не є нашими пращурами, а є фактично відгалуженням від гілки Homo Sapiens. Наші з денисівцями генетичні лінії розійшлися ще 800 тисяч років тому.

Денисівці заселяли простори центральної та східної Азії у той час, коли наші пращури практично безвилазно існували в Африці. Та науковців довго турбувало питання: хто першим заселив Тибетське плато? Це місце – це не таке вже й привабливе для життя, якщо зважати на температури та розрідженість повітря. Тому було неочевидним, чи заселяли його денисівці, чи першими прийшли туди люди.

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Відбитки долонь денисівців знайшли на Тибетському плато / Фото Science Bulletin

Хто перший: ми чи "вони"

Вважаючи на останні археологічні дослідження, можна впевнено сказати, що першими заселили Тибетське плато денисівці. Зробили вони це приблизно на 160 – 120 тисяч років раніше за наших пращурів.

Люди ж заселяли "висотну територію" кількома хвилями:

40 тисяч років тому відбулася перша хвиля.

16 тисяч років тому на Тибетське плато прийшла друга хвиля "колоністів".

8 тисяч років тому люди втретє прийшли у регіон.

Що "дали" нам денисівці

Люди схрещувалися як з неандертальцями, так і з денисівцями. Наприклад, у корінних жителів Австралії, Полінезії, Мікронезії та Меланезії є близько 4,8% генетичних "домішок" від денисівців. Та найцікавіше – це те, що людям ці "домішки" дали.

Виявилося, що пращури сучасних тибетців двічі схрещувалися з "паралельним людством". Під час одного такого "процесу" люди, ймовірно, перейняли від денисівців, які жили на Тибетському плато, гени адаптації до життя в умовах високогір'я. Річ у тому, що наші "двоюрідні брати" десятки тисяч років жили серед розрідженого повітря та набули необхідних генетичних адаптацій для цього. Ці гени вони, ймовірно, передали своїм дітям від "шлюбів" денисівців та людей. Завдяки цьому сучасні тибетці комфортно почувають себе високо в горах та не знають гіпоксії – кисневого голодування.