Адже попри розрив, жінки продовжують успішно управляти технологічними стартапами, створювати IT-продукти і будувати комунікації світових брендів.

Цікаво 70% працівників більш задоволені роботою, працюючи віддалено: дослідження

Серед української спільноти також багато кар'єрних історій – деякими з них поділилися СЕО фінансового додатку для фрілансерів Fairo Олена Хлонь, PR-менеджер компанії Lenovo в Україні Анна Кузнецова, Test Engineer компанії GlobalLogic Мирослава Партала.

Олена Хлонь, СЕО фінансового додатку для фрілансерів Fairo

Понад 10 років я займаюся розвитком бізнесу та управлінням командами в консалтинговій, фінансовій та фінтех галузях. На самому початку шляху було чимало сумнівів у виборі галузі, оскільки довго хотіла стати лікарем – навіть після кількох років роботи над фінтехпроєктами хотіла вчитися в медичному. Однак останні років 5 таких думок немає – я люблю свою роботу, можливість брати участь в інноваційних проєктах і, запускати корисні ідеї.

Моя кар'єра почалася в Україні, але з 2012 року я працювала із закордонними фінансовими компаніями в Австрії, Південно-Східній Європі і В'єтнамі. В Австрії мене запросили розвивати бізнес в банківській групі на етапі її повної трансформації і підготовки до продажу.

Фінансовий додаток для фрілансерів Fairo / Скріншот

Я відповідала за проєкт в 6 країнах, і робота була дуже динамічною і цікавою. До В'єтнаму я потрапила на запрошення – ми з командою будували фінансову компанію з нуля на базі найбільшого банку. Азія привернула масштабом проєкту, можливістю познайомитися з іншою культурою і сильною командою, яку залучили на проєкт. Так сталося, що там я затрималася майже на 6 років.

Такий тривалий період роботи далеко від України пов'язаний не тільки з кар'єрними цілями, а й з особистим досвідом. Мій дідусь говорив на 9 мовах, тому, думаю, що у мене на рівні ДНК закладено розуміння інших культур, менталітетів, звичок і особливостей.

Важливо Рада схвалила законопроєкт про Дія City, щоб Україна могла стати величезним ІТ-хабом

На мій погляд, головне в людях – цінності, а вони не залежать від географії. Робота з мультинаціональними командами – це в першу чергу можливість обмінювалася досвідом і вчитися новому.

Моя основна експертиза – розвиток бізнесу. Висновок на ринок інноваційних продуктів, послуг, бізнес-моделей. Я працювала в понад 20 бізнес-проєктах, які ми з командою запускали з нуля. З жовтня 2020 роки ми з колегами з 4-х різних країн працюємо над запуском інноваційного фінансового сервісу Fairo в Україні, який допомагає ФОП і фрілансерам впоратися з адмініструванням свого бізнесу.

В українській частині великої команди Fairo 80% жінок. Це пов'язано з напрямками, які широко представлені саме в Україні. У менеджменті проєкту поки більше чоловіків, але ситуація змінюється. Зі збільшенням команди ми працюємо над вирівнюванням співвідношення чоловіків і жінок. В галузі в цілому, і в Україні зокрема я бачу, що IT-сфера все більше представлена ​​успішними, сильними і мудрими жінками, а це значить, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Анна Кузнецова, PR-менеджер компанії Lenovo в Україні

Розвиватися – це для мене як повітря. Яка сфера розвивається швидше, ніж люди встигають звикнути до цього? Напрямок інновацій та технологій. Тому, коли на першій роботі в агентстві мені запропонували працювати з технологічними компаніями – це був надихаючий збіг інтересів.

Так, вже понад 10 років я працюю з компаніями, які відомі своїми інноваціями і технологіями, а в 2017 році стала частиною компанії Lenovo в Україні. Відтоді ми з нашою дружною командою успішно будуємо репутацію бренду, працюємо з комунікаціями і створюємо проєкти, про які розповідають навіть Reuters і New York Post.

Про роботу в міжнародних компаніях існує багато стереотипів: вважається, що кожен фахівець – "гвинтик", але це не так. Мені пощастило потрапити у велику родину зі своїми крутими традиціями. І основна з них – це підтримувати командний дух в дрібницях і щодня, а не тільки на корпоративах і у свята.

Цікаво Glovo відкриває офіс розробки у Києві: з'явилась перша вакансія

Оскільки офіси Lenovo розкидані по всьому світу, ми спілкуємося з колегами з Європи, Азії та Америки. У 2017 році я відвідала міжнародну виставку IFA в Берліні: було масштабний захід, стенд, де ми презентували українським журналістам новинки Lenovo.

Вперше зустрівши на стенді колег, з якими до цього спілкувалися тільки в месенджерах і в пошті, я відчувала себе так, ніби знаю цих людей вже давно. У цьому цінність команди, коли ти не відчуваєш gap навіть у стресовому оточенні. Тільки підтримка і високий професіоналізм.

Багато жінок, які поєднують роботу і материнство, часто відчувають себе відірваними від колективу і різних процесів. Але уявіть моє здивування, коли через тиждень після народження дитини колеги зробили мені сюрприз і майже всією командою чекали мене біля будинку з посмішками і улюбленими офісними жартами. Це дуже важливий жест, прояв підтримки і турботи, що відбивається і в повсякденній роботі.

В українському офісі більша частина співробітників – жінки / Фото Cnews

Рівні права в роботі – важлива тенденція, яка розвивається з кожним роком, але все ще вимагає пильної уваги: ​​в світі як і раніше існує багато упереджень, які обмежують можливості працівників.

Так, наприклад, вважається, що жінки в IT – це рідкість і їм складно. Насправді професіоналізм і ефективність не мають статі. А оскільки IT-індустрія – одна з найбільш інноваційних, саме в цій сфері gender gap скорочується швидше.

У компанії Lenovo ми щорічно публікуємо звіт про різноманітність та відкритості – за 2020 рік кількість жінок серед ТОП-менеджерів компанії по всьому світу виросло до 21%, а в українському офісі більша частина співробітників – жінки.

Мирослава Партала, Test Engineer, компанія GlobalLogic

Музика та технології – моя любов, яка привела мене в IT. Останні 8 років в GlobalLogic я займаюся тестуванням на проєкті Avid – це світовий лідер у виробництві рішень для музичної, телевізійної та кіноіндустрії. Серед продуктів компанії – програма ProTools, за допомогою якої створюється 70% сучасної музики в світі.

Моя історія в IT тісно пов'язана саме з ProTools. Так, я використовувала програму під час навчання в університеті, а після випуску – для роботи в студіях і на телебаченні.

Офіс GlobalLogic / Фото GlobalLogic

Я була досвідченим користувачем і розуміла, що можна запропонувати і поліпшити в програмі. Тому відразу подалася на відкриту позицію в проєкт, як тільки дізналася, що ProTools розробляють в Києві українські інженери.

З того часу я займаюся тим, що перевіряю, щоб рішення Avid коректно працювали на будь-якому обладнанні. Для цього в київському офісі є ціла лабораторія з різною технікою – понад 50 комп'ютерів і ноутбуків різних комплектацій.

Може зацікавити BlaBlaCar запустить в Україні великий інжиніринговий хаб

На них я проводжу тести двох видів. Перший – автоматичні на продуктивність. У них перевіряється, наскільки навантажені процесори при роботі з програмою. Другі – ручні, де ми розбираємося в можливих помилках, покращуємо функції і тестуємо нові можливості.

Зараз в команді я єдина дівчина, але бачу, що в компанії жінок стає більше як на технічних, так і менеджерських позиціях. Я рада, що гендерний баланс вирівнюється і все більше спеціалісток знаходять себе у сфері технологій. Мені технічні науки були цікаві з самого дитинства, хоча вчитися було складно.

Але ці знання я використовую досі продовжую дізнаватися нове. Наприклад, зараз вивчаю мову програмування Java і навіть застосовую на практиці – автоматизую з його допомогою процеси тестування.

Загалом, IT – це сфера, де в першу чергу важливі знання та вміння фахівця, а не її стать. Тому варто використовувати цю можливість, розвивати себе і вчитися новому.