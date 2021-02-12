До Дня Святого Валентина залишилось ще кілька днів, але українці вже активно готуються. Приблизно за тиждень до свята попит на деякі послуги зріс вже в кілька разів.

Онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua проаналізував, які послуги замовляють українці в інтернеті напередодні Дня Закоханих і вибрав найпопулярніші з них.

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Доставка букетів квітів, валентинок і солодощів

За тиждень до 14-го лютого попит на доставку збільшується на 26-30%. Послуги кур'єрів затребувані як і чоловіків, так і у жінок. Найпопулярнішим подарунком залишаються квіти, переважно – червоні троянди. До святкового букету також просять привести повітряні кулі, фрукти, подарункові сертифікати, тістечка, цукерки та шампанське. Подарунковий набір супроводжується листівкою з привітанням. Жінки частіше обирають подарунком валентинки у формі серця.

У багатьох не вистачає часу, щоб самому вибрати хороший букет, тому завдання часто доручають кур'єрам. Подарунок просять доставити адресату або замовнику. Доставка квітів в святкові дні обійдеться приблизно у 120 гривень, на 20% дорожче, ніж в звичайні. Якщо від кур'єра потрібно не тільки доставити квіти, а й купити їх, то чек зростає до 160-200 гривень.

Упаковка подарунків

Дівчата частіше вирішують оформляти подарунки самі. А от чоловіки, здебільшого, замовляють цю послугу у професіоналів. Вартість послуг залежить від презенту і обсягу завдання. В середньому, година роботи для упаковки обходиться в 100 гривень. Як правило, фахівців наймають коли потрібно підготувати багато подарунків, а в разових випадках послугу доручають кур'єрам.

Музичний супровід

У пошуках оригінального поздоровлення найкреативніші шукають музикантів, які відіграють романтичну програму на фортепіано, скрипці, саксофоні, трубі, або ж зовсім заспівають улюблену пісню акапельно.

Послуги виконавців, як правило, замовляють до романтичної вечері в ресторані, менеджера якого попереджають заздалегідь, щоб не виникло проблем.

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Музикант грає репертуар близько години. Вартість залежить від вибору інструменту, формату заходу і тривалості програми. В середньому, послуги саксофоніста або піаніста обійдуться в 3 тисячі гривень за годину, скрипаля чи бандуриста – 2 тисяч гривень, виступ джаз-бенду – 2500 гривень, а оперного співака – 4500 гривень за годину.

Романтична фото і відеозйомка

Також серед замовлень популярними є романтична фотосесія. Адже це не тільки незвичайний сюрприз, але і відмінний спосіб провести час разом. Ціна на послуги фотографа залежать від портфоліо і його навичок. В середньому фотосесія Love Story на вулиці обійдеться в 900 гривень за годину, в студії – 1000 гривень. У цьому випадку також варто враховувати ціну оренди студії – від 500 гривень за годину. Створення романтичного відео обійдеться дорожче – 1,5 – 2 тисячі гривень.