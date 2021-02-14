Як стати програмістом в Україні: перелік безкоштовних курсів

Джерело:24 канал
14 лютого вважають неофіційним днем програміста. Саме в цей день у 1946 році запустили перший працюючий електронний комп'ютер ENIAC. Нині програмування – одна з найбільш перспективних професій в Україні. Як стати програмістом та з чого почати – читайте далі.
На цьому ресурсі представлено чимало безкоштовних курсів, що стануть у нагоді програмісту-початківцю, а також допоможуть розширити знання вже досвідченому фахівцю.
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Ми радимо звернути увагу на курс "Основи програмування CS50". Це переклад легендарного курсу від Гарвардського університету. Багато експертів називають його найкращим курсом для опанування комп’ютерної майстерності у світі.
Цікаво, що з 2015 року Єльський університет відмовився від власного вступного курсу програмування для першокурсників та почав використовувати "CS50: Основи програмування" у своєму навчальному процесі.
CS50: Основи програмування на Prometheus
Як кажуть автори, курс підійде людям, які “взагалі не в курсі, як працюють програми та вважають комп’ютерні науки позаземними надскладними матеріями”. Тривалість навчання – 11 тижнів. Після проходження курсу студенти отримують сертифікат.SoftServe
Ця одна з найбільших IT-компаній в Україні. Аби забезпечити великий попит на нових спеціалістів при компанії відкрили Університет. Там пропонують дві форми навчання:
Важливо, що за допомогою Університету компанія намагається задовольнити попит на фахівців, який продовжує зростати. Тож шанс потрапити на роботу у SoftServe після закінчення курсів дуже високий.
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Окрім мов програмування компанія пропонує курси з тестування, дизайну, менеджменту тощо.Sigma Software
Ця компанія теж має свій університет, в якому готує фахівців у різних напрямках. До речі, є програми як для початківців, так і для професіоналів. Щоправда, більшість курсів у Sigma Software платні.
Однак в рамках університету передбачена інтернатура. Вона триває від 3 до 6 місяців і є безкоштовною. Аби потрапити на стажування кандидат має мати базові знання по конкретній мові програмування. Після успішного проходження інтернатури можна залишитись працювати в Sigma.
Це важливо, адже програмістом без досвіду дуже складно знайти першу роботу, тож робота інтерном – корисна практика.
Компанія має програму GL BaseCamp. Кандидатам пропонують навчання з тестування (manual, automation), мов програмування (C++, .NET, JavaScript, Java, C), а також Machine Learning, Linux Kernel тощо.
У курсах можуть брати участь і початківці, але вони повинні мати певну технічну базу. Усі курси є безкоштовними, але спочатку потрібно пройти відбір.
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Кожен курс GL BaseCamp – це поєднання лекцій та практичних занять, розраховані на розробників-початківців. Після завершення навчання найкращим студентам запропонують роботу в компанії.EPAM
Програма навчання в ЕРАМ має назву University Program. Усі навчальні програми для початківців і є безкоштовними. Щоправда, попередньо кандидат має пройти тестування (профільне і з англійської мови), а далі відбувається співбесіда.
Якщо пощастить потрапити на курс, то по його закінченню студентам пропонують взяти участь у внутрішній лабораторії, а згодом і роботу в компанії. Як кажуть в ЕРАМ, 95% випускників отримують запрошення на позиції Junior.
Компанія пропонує безкоштовне навчання у Binary Studio Academy. Здебільшого курс триває 2,5 місяці. Як кажуть у компанії, за цей час вони “трансформують програмістів-початківців у інженерів, здатних створювати додатки світового рівня”.
Після закінчення курсів найкращі студенти отримають пропозицію роботи у компанії.