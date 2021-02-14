Як стати програмістом в Україні: перелік безкоштовних курсів
14 лютого вважають неофіційним днем програміста. Саме в цей день у 1946 році запустили перший працюючий електронний комп'ютер ENIAC. Нині програмування – одна з найбільш перспективних професій в Україні. Як стати програмістом та з чого почати – читайте далі.
Джерело:24 канал
Prometheus. Основи програмування CS50
На цьому ресурсі представлено чимало безкоштовних курсів, що стануть у нагоді програмісту-початківцю, а також допоможуть розширити знання вже досвідченому фахівцю.
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Ми радимо звернути увагу на курс "Основи програмування CS50". Це переклад легендарного курсу від Гарвардського університету. Багато експертів називають його найкращим курсом для опанування комп’ютерної майстерності у світі.
Цікаво, що з 2015 року Єльський університет відмовився від власного вступного курсу програмування для першокурсників та почав використовувати "CS50: Основи програмування" у своєму навчальному процесі.
CS50: Основи програмування на Prometheus
Як кажуть автори, курс підійде людям, які “взагалі не в курсі, як працюють програми та вважають комп’ютерні науки позаземними надскладними матеріями”. Тривалість навчання – 11 тижнів. Після проходження курсу студенти отримують сертифікат.
SoftServe
Ця одна з найбільших IT-компаній в Україні. Аби забезпечити великий попит на нових спеціалістів при компанії відкрили Університет. Там пропонують дві форми навчання:
- безкоштовний, але будьте готові до великого конкурсу та вимог на вході;
- платний – вимог значно менше, при цьому знання, які пропонують студентам обох напрямків, майже ідентичні.
Важливо, що за допомогою Університету компанія намагається задовольнити попит на фахівців, який продовжує зростати. Тож шанс потрапити на роботу у SoftServe після закінчення курсів дуже високий.
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Окрім мов програмування компанія пропонує курси з тестування, дизайну, менеджменту тощо.
Sigma Software
Ця компанія теж має свій університет, в якому готує фахівців у різних напрямках. До речі, є програми як для початківців, так і для професіоналів. Щоправда, більшість курсів у Sigma Software платні.
Однак в рамках університету передбачена інтернатура. Вона триває від 3 до 6 місяців і є безкоштовною. Аби потрапити на стажування кандидат має мати базові знання по конкретній мові програмування. Після успішного проходження інтернатури можна залишитись працювати в Sigma.
Це важливо, адже програмістом без досвіду дуже складно знайти першу роботу, тож робота інтерном – корисна практика.
Global Logic
Компанія має програму GL BaseCamp. Кандидатам пропонують навчання з тестування (manual, automation), мов програмування (C++, .NET, JavaScript, Java, C), а також Machine Learning, Linux Kernel тощо.
У курсах можуть брати участь і початківці, але вони повинні мати певну технічну базу. Усі курси є безкоштовними, але спочатку потрібно пройти відбір.
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Кожен курс GL BaseCamp – це поєднання лекцій та практичних занять, розраховані на розробників-початківців. Після завершення навчання найкращим студентам запропонують роботу в компанії.
EPAM
Програма навчання в ЕРАМ має назву University Program. Усі навчальні програми для початківців і є безкоштовними. Щоправда, попередньо кандидат має пройти тестування (профільне і з англійської мови), а далі відбувається співбесіда.
Якщо пощастить потрапити на курс, то по його закінченню студентам пропонують взяти участь у внутрішній лабораторії, а згодом і роботу в компанії. Як кажуть в ЕРАМ, 95% випускників отримують запрошення на позиції Junior.
Binary Studio
Компанія пропонує безкоштовне навчання у Binary Studio Academy. Здебільшого курс триває 2,5 місяці. Як кажуть у компанії, за цей час вони “трансформують програмістів-початківців у інженерів, здатних створювати додатки світового рівня”.
Після закінчення курсів найкращі студенти отримають пропозицію роботи у компанії.
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