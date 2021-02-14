14 лютого вважають неофіційним днем програміста. Саме в цей день у 1946 році запустили перший працюючий електронний комп'ютер ENIAC. Нині програмування – одна з найбільш перспективних професій в Україні. Як стати програмістом та з чого почати – читайте далі.

Prometheus. Основи програмування CS50

На цьому ресурсі представлено чимало безкоштовних курсів, що стануть у нагоді програмісту-початківцю, а також допоможуть розширити знання вже досвідченому фахівцю.

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Ми радимо звернути увагу на курс "Основи програмування CS50". Це переклад легендарного курсу від Гарвардського університету. Багато експертів називають його найкращим курсом для опанування комп’ютерної майстерності у світі.

Цікаво, що з 2015 року Єльський університет відмовився від власного вступного курсу програмування для першокурсників та почав використовувати "CS50: Основи програмування" у своєму навчальному процесі.

CS50: Основи програмування на Prometheus

Як кажуть автори, курс підійде людям, які “взагалі не в курсі, як працюють програми та вважають комп’ютерні науки позаземними надскладними матеріями”. Тривалість навчання – 11 тижнів. Після проходження курсу студенти отримують сертифікат.

SoftServe

Ця одна з найбільших IT-компаній в Україні. Аби забезпечити великий попит на нових спеціалістів при компанії відкрили Університет. Там пропонують дві форми навчання:

безкоштовний, але будьте готові до великого конкурсу та вимог на вході;

платний – вимог значно менше, при цьому знання, які пропонують студентам обох напрямків, майже ідентичні.

Важливо, що за допомогою Університету компанія намагається задовольнити попит на фахівців, який продовжує зростати. Тож шанс потрапити на роботу у SoftServe після закінчення курсів дуже високий.

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Окрім мов програмування компанія пропонує курси з тестування, дизайну, менеджменту тощо.

Sigma Software

Ця компанія теж має свій університет, в якому готує фахівців у різних напрямках. До речі, є програми як для початківців, так і для професіоналів. Щоправда, більшість курсів у Sigma Software платні.

Однак в рамках університету передбачена інтернатура. Вона триває від 3 до 6 місяців і є безкоштовною. Аби потрапити на стажування кандидат має мати базові знання по конкретній мові програмування. Після успішного проходження інтернатури можна залишитись працювати в Sigma.

Це важливо, адже програмістом без досвіду дуже складно знайти першу роботу, тож робота інтерном – корисна практика.