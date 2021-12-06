Адже саме 6 грудня 2007 року кулінарне мистецтво створення піци внесли до переліку культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Трохи раніше Хто такий Жорж Сера і чому Google присвятив йому новий дудл

Google вирішив відсвяткувати піцу

Інтерактивний дудл у пошуковику компанії Google 6 грудня відзначає одну з найпопулярніших страв у світі — піцу.

Чому про піцу – 6 грудня

Цього дня 2007 року неаполітанське кулінарне мистецтво піцайоло внесли до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.

Чому Неаполь

Бо саме це італійське місто вважають місцем народження піци (це сталося десь у кінці 1700-х років). Звідти й почалася переможна хода завоювання популярності піци по всьому світу.

Про що розповідає новий дудл

Це гра-головоломка у формі піци (ну а чого ж іще), у якій представлено кілька найулюбленіших начинок для піци з усього світу.

Кожен користувач пошуковика може "нарізати скибочки" відповідно до типу замовленої піци.

Але треба уважно стежити за потрібними начинками та кількістю шматочків.

Чим точніше замовлення, тим більше зірочок отримає гравець.

До слова, щороку у світі люди нарізають (і, звісно, з'їдають) до п’яти мільярдів шматочків піци!



Ось такий вигляд має дудл про піцу, який Google випустив 6 грудня / Фото Google

Трохи більше про дудл про піцу – дивіться у відео: