У Google вирішили долучитися до святкування ювілейного Дня Незалежності України (а нашій державі вже 30 років) та підготували новий дудл. Центральним елементом у ньому є козацька чайка.
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День Незалежності України у 2021 році
Цього дня, 24 серпня, у 1991 – рівно 30 років тому – Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності.
- Саме до цієї дати пошуковик Google випустив вітальний дудл – як символ щорічного вшанування "багатої культурної спадщини нації та її подорожі до свободи".
У дудлі художники Google використали кольори національного прапора України – синій та жовтий. А у центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.
З Днем Незалежності, Україно!
– привітав нашу країну Google.
Ось такий вигляд має дудл до Дня Незалежності України у 2021 році / Фото Google
Святкування Дня Незалежності: коротко
- У 2021 році Україна відзначає 30 річницю Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди тривають із 22 до 24 серпня.
- Упродовж 3 днів по всій країні відбудуться понад 150 подій, об'єднуватиме які слоган "Ти у мене єдина".
- Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.