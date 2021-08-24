У Google вирішили долучитися до святкування ювілейного Дня Незалежності України (а нашій державі вже 30 років) та підготували новий дудл. Центральним елементом у ньому є козацька чайка.

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День Незалежності України у 2021 році

Цього дня, 24 серпня, у 1991 – рівно 30 років тому – Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності.

Саме до цієї дати пошуковик Google випустив вітальний дудл – як символ щорічного вшанування "багатої культурної спадщини нації та її подорожі до свободи".

У дудлі художники Google використали кольори національного прапора України – синій та жовтий. А у центр композиції поставили стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі.

З Днем Незалежності, Україно!

– привітав нашу країну Google.

Довідка: чайки – це легкі та маневрені парусні човни запорізьких козаків у XVI – XVII століттях. Власне, назвали ці човни саме чайками за надзвичайну їхню швидкість на воді.



Але найцікавіша особливість чайок – це те, що їх можна було перекидати догори дном і з утриманим всередині повітрям використовувати фактично як підводні човни!



Ось такий вигляд має дудл до Дня Незалежності України у 2021 році / Фото Google

Святкування Дня Незалежності: коротко