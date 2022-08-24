Проте, якщо раніше часто там були досить нейтральні привітання з національними орнаментами, цьогоріч все змінилося. Адже наш "дудл незалежності" 2022 містить те, що символізує нашу боротьбу.

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Що символізує дудл до Дня Незалежності 2022

Цьогоріч назва компанії в пошуковику написана жовто-блакитною смужкою. Стрічка з національним прапором обвиває білий силует сокола. Цей птах у культурі багатьох народів є символом відваги та хоробрості.

Однак саме в Україні сокіл завжди був символом визвольної боротьби українців. Адже він у польоті схожий на тризуб – герб, який завжди хотіли знищити наші вороги.



Дудл до Дня Незалежності України 2022 / Зображення Google

Також символічними є й зображення в середині білого птаха. Адже там видніються два різні морські гребені – більші та менші хвилі. Вони можуть символізувати наші Чорне та Азовське моря. А знизу також є трикутники, які схожі на гори. Вони теж там різні, як українські Карпати та Кримські гори.

Компанія гугл щорічно вітає українців із головним державним святом уже понад 10 років. Тому дули за цей час вже були дуже різними.

Дудли до Дня Незалежності України в різні роки / Зображення Google

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