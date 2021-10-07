Вишивання, садівництво, догляд за господарством, шахи – про всі ці стереотипні заняття людей, що пішли на пенсію, ми чуємо куди частіше, ніж історії про літніх геймерів, блогерів та інстабабусь.

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Стереотип 1. Геймери – замурзані підлітки, які не встають з-за комп’ютера.

Це найпопулярніший сьогодні міф. За результатами опитувань, приблизно кожна третя людина у світі грає в ігри. Однак виявляється, таке захоплення може припасти до душі не лише школярам та студентам, а й тим, хто має дещо більший життєвий досвід. Прикладом є українська команда вікових гравців Ageless Shooters (Стрільці поза віком).



Команда Ageless Shooters / Фото Lenovo

У липні 2019 року компанія Lenovo провела відбір серед всіх охочих і зібрала команду разом. До знайомства з CS:GO кожен з учасників вже мав хобі: хтось досліджував дахи висотних будівель, хтось створював шедеври машинної вишивки, а хтось займався водолазними спусками. Попри невеликий досвід в іграх кожного з учасників, команда гідно вистояла в боротьбі зі Silver Snipers – віковими гравцями зі Швеції з трирічним досвідом в CS:GO. У шоу-матчі на фестивалі Comic Con Ageless Shooters перемогли з розгромним рахунком 16:1.



Ageless Shooters на матчі / Фото Lenovo

Нині в основному складі української команди семеро гравців, їхній середній вік – 59 років. Нова реальність, коли не завжди можливо зібратися на тренування офлайн, не загасила завзяття команди! Гравці продовжують тренуватися вдома в комфортних умовах, завдяки пристроям Lenovo Legion. Гаджети були створені спеціально для завзятих геймерів незалежно від їхнього віку. А комфортне місце для геймінгу, за словами самих учасників команди, це вже половина успіху команди на турнірі.

Стереотип 2. Instagram і мода – це про молодих блогерок та інстамам.

Instagranny – загальна назва на позначення тенденції, коли бабусі стають блогерками. Поки такі профілі набувають популярності в Сполучених Штатах Америки чи в скандинавських країнах.

Так, 91-річна американка Бадді Вінкл (@baddiewinkle) говорить, що її життя лише почалося після виходу на пенсію. Сьогодні вона має блог в Instagram з 3,4 мільйонами підписників, слідкує за трендами, слухає поп-співаків та активно подорожує.



Бадді Вінкл / Фото з особистої Instagram-сторінки @baddiewinkle

Ще одна інстабабуся – 63-річна Лін Слейтер, відома під ніком Accident Icon (@iconaccidental). Професорка соціології з Нью-Йорка руйнує стереотипи про те, що кожному віку притаманний певний стиль.



Лін Слейтер / Фото з особистої Instagram-сторінки - @iconaccidental

Нещодавно своє сторіччя відсвяткувала дизайнерка інтер'єрів і професорка Техаського Університету в Остіні Айріс Апфель (@iris.apfel). На своїй сторінці в Instagram з понад 1,8 млн підписників, вона закликає слідувати модним трендам, експериментувати й пам’ятати, що життя після 60-ти лише починається.



Айріс Апфель / Фото з особистої Instagram-сторінки - @iris.apfel

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Стереотип 3. У літньому віці почати кар’єру "з нуля" неможливо.

У будь-якому віці можливо докорінно змінити рід діяльності. Це підтверджує 64-літній киянин В'ячеслав Лук'янчук. До пенсії чоловік працював в Національній академії наук України викладачем фізичної хімії та біохімії. Віднедавна, замість неквапливого життя на пенсії, В'ячеслав пішов працювати до IT-компанії. Як розповідає він сам, спочатку був період загальної адаптації до структури компанії, корпоративної культури, можливостей соціального пакета, гнучкого графіка роботи.



В'ячеслав Лук'янчук / скріншот із з сюжету на українському телеканалі

Згодом почалися тренувальні завдання й спеціальні інструменти для їхнього виконання. Після цього В’ячеславу почали доручати виробничі завдання. Сьогодні він займає позицію outreach manager (спеціалізація в лінкбілдінгу). В'ячеслав працює із SEO-оптимізацією, а саме над отриманням якісних посилань на ресурс. Своїм прикладом він підтверджує, що людина може змагатися сама з собою, протистояти викликам та не піддаватися стереотипам.

Стереотип 4. Діджей – це про ритм і драйв. У 60 років не до цього.

Ми звикли бачити діджеїв юними та запальними. Приклад Єлизавети Родиченко з Києва доводить, що вік зовсім не впливає на наш внутрішній запал. Нещодавно 64-річна Ліза, яка все життя працювала актрисою й моделлю, вирішила спробувати нове заняття – діджейство. Для того, щоб навчатися цьому ремеслу, вона вступила до спеціалізованої столичної школи.

Сьогодні Лізу можна побачити за пультом на вечірках, а в її діджей-сетах почути легендарні пісні від ABBA, Шер і Тіни Тьорнер. Діджейка не зупиняється на досягнутому й планує регулярно влаштовувати музичні заходи для пенсіонерів. Ліза вважає, що діджейство – магія, тому що людина за пультом може "загіпнотизувати" публіку.

Стереотип 5. TikTok – забавка для молоді.

Існує хибне уявлення про те, що аудиторія TikTok – діти. Згідно зі спостереженнями, найчастіше цією соцмережею користуються люди у віці від 25 до 45 років. Втім, зустрічаються в TikTok й старші блогери. З 2020 року 87-річний британець Джо Оллінгтон почав знімати короткі відео про карантинні реалії. Одне з таких відео набрало понад 42 млн переглядів. Сьогодні у Grandadjoe (@grandadjoe1933) 4,5 млн підписників. Цьому він завдячує своїй наймолодшій 15-річній онучці Брук Пентейн – саме вона допомогла йому опанувати світ TikTok й стати ближчим до сучасного світу технологій.



Джо Оллінгтон / Скриншот

Ще одна TikTok-блогерка – 78-річна Лагетта Уейн з ніком Grandma’s Garden (@msgrandmasgarden). Вона показує в соцмережі лайфхаки для кухні та городу, а також знімає відеорецепти. Лагетта приєдналася до соцмережі в червні 2020 року, її перше відео з екскурсією в саду зібрало понад 37 тисяч лайків. Зараз у жінки – понад 130 тисяч підписників та майже мільйон лайків на відео.



Лагетта Уейн / Скриншот

Технології захоплюють наше життя, даючи можливості людям на пенсії розвиватись і жити насиченим життям. Інтеграція старшого покоління в інноваційний світ показує, що навіть у 60 і більше років можна жити на повну, адже людину визначає не вік, а те, як вона себе відчуває і що робить. День людей похилого віку – це ще одна можливість надихнутись історіями людей, які новий етап у житті сприйняли як час для здійснення мрій.