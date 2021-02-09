День безпечного інтернету: Google дав кілька важливих порад для захисту

9 лютого у світі відзначають День безпечного інтернету. Корпорація Google, яка окрім пошуку пропонує чимало онлайн-послуг (онлайн-заняття у Workspace, оплата через Google Pay та інші), підготувала кілька важливих порад, щоб захистити свої дані і гроші в інтернеті.

Перевірка безпеки Google

Перевірку можна виконати, перейшовши за посиланням. Це дасть змогу підвищити безпеку під час використання Google.

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Крім того, перевірка також містить корисні поради, які допоможуть посилити захист в мережі. Зокрема, перевірка може нагадати про функцію блокування екрану смартфона або покаже, на яких сайтах та програмах користувач зареєструвався, використовуючи обліковий запис Google.

Унікальні паролі

Ви вже, мабуть, чули, що використання одного і того ж паролю для входу до декількох облікових записів - дуже невдале рішення щодо безпеки. Варто створити унікальний пароль для кожного облікового запису, при чому він повинен містити щонайменше 8 символів. А Менеджер паролів в обліковому записі Google, допоможе зберегти усі паролі.

Перевірка збережених паролей

Після збереження паролів, їх варто періодично перевіряти. там також можна дізнатися чи їх не зламали, наскільки вони надійні та чи всі паролі унікальні.

Двоетапна перевірка

Обліковий запис краще захистити за допомогою двоетапної перевірки. Тобто при вході в обліковий запис Google, потрібно буде вводити пароль і код підтвердження. Таким чином, навіть якщо хтось дізнається пароль, цього буде недостатньо, щоб увійти в обліковий запис.

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Оновлення ПЗ

Ну і наостанок, важливо стежити за оновленням програмного забезпечення на усіх пристроях. Деяке ПЗ, наприклад Chrome, оновлюватиметься автоматично. Адже апдейт приносять не лише новий функціонал, але й оновлення з безпеки.