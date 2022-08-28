Нагадаємо, що на початку серпня компанія повідомила про закриття офісів, а рішення про припинення обслуговування своїх продуктів у росії, білорусі та на окупованих частинах Донецької та Луганської областей було прийнято ще в лютому, одразу після повномасштабного вторгнення росії.

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Варто зазначити, що увесь штат працівників російських офісів та служби підтримки звільнено. Лише в одному офісі виробника працювало близько 50 осіб.

Відомо, що повністю працювати на росії Dell припинить вже 30 серпня.

Додамо, що компанія Dell Technologies є одним з лідерів на ринку комп'ютерної техніки. На ринку росії Dell була найбільшим постачальником серверів.

Про створення компанії Dell та неймовірний успіх її засновника читайте в окремому матеріалі від 24 каналу.

Dell в Україні

Зараз офіси корпорації Dell є в 34 країнах. У вересні 2006 року відділення компанії з'явилося і в Україні, але тоді там працювали лише дві особи – генеральний директор і менеджер з продажу.

Пізніше головне керівництво Dell побачило великий потенціал українського ринку, і два роки тому офіс почав активно зростати. Зараз в Києві працюють понад 40 осіб.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.