Дефіцит зайшов занадто далеко: виробники скуповують і знищують пральні машини – навіщо

Поки аналітики продовжують робити суперечливі прогнози, дефіцит комплектуючих, зокрема напівпровідникової продукції, змушує виробників удаватися до дуже дивних кроків.

Так, китайське видання з посиланням на генерального директора ASML (найбільший виробник літографічного обладнання для мікроелектронної промисловості) Пітера Веннінка розповідає, що деякі компанії недавно почали закуповувати пральні машини й знищувати їх. Потрібні вони, щоб використовувати їхні напівпровідники у власних модулях мікросхем.

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Що відомо

Причина таких дій – у дефіциті кремнію. З побутової техніки витягують кремнієву стружку, щоб потім використовувати її в чипах.

Це нетрадиційне перероблення скорочує час і гроші на спровадження альтернативних чипів. Для виробників такий стан справ є більш вигідним, ніж скорочення виробництва або покупка необхідних деталей у реселерів.

Ще торік ціна на кремнієві заготовки зросла на 10%. Ключовий постачальник кремнієвих пластин для напівпровідників Sumco розпродав всю майбутню продукцію до 2026 року, а можливостей для розширення виробництва у компанії немає. Sumco відповідає за чверть світових поставок спеціальних кремнієвих пластин, з яких потім на фабриках на зразок тайванської TSMC виходять процесори.

TSMC вже підтвердив, що через брак сировини його потужності залишаться обмеженими протягом 2022 року.

Ситуація може тільки посилитися через напад Росії на Україну. Зокрема й тому, що геополітична нестабільність і санкції, введені щодо таких країн, як Китай і Росія, спричиняють хаос у ланцюжку поставок технологій.

Затримки, пов'язані з поставками, вплинуть на обсяг виробництва заводського обладнання в найближчі місяці. На думку генерального директора Lam Research Тімоті Арчера, навіть якщо такі компанії, як TSMC, Samsung та Intel, якимось чином зможуть забезпечити достатню кількість інструментів для своїх нових заводів, великі постачальники кремнієвих пластин не зможуть задовольнити попит до 2024 року.