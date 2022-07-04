Зазначається, що найбільш гостро проблема стоїть з дисплеями та акумуляторами – якщо у випадку з Huawei у сервісних центрах спостерігається нестача того й іншого, то в центрах, що працюють з електронікою Samsung, ситуація відрізняється в залежності від центру.

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Цікаво, що у російському Samsung запевняють, що самі сервісні центри працюють у штатному режимі, а ввезення комплектуючих до Росії здійснюється, але ускладнилося через проблеми з логістикою.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Samsung Electronics припинила інвестиції та постачання своїх продуктів і сировини в Росію. Водночас російський офіс Samsung відмовився припиняти роботу та перестав виходити на зв'язок.

Користувачам пристроїв, що випускаються компаніями, які призупинили офіційні продажі на російському ринку, доведеться звикати до можливої ​​нестачі запчастин та зростання цін на ремонт. Насправді такі проблеми в Росії вже давно актуальні. Ще минулого тижня з'явилася інформація про те, що сервісні центри розбирають нові пристрої та вже користовані для ремонту техніки.

Також неавторизовані сервісні центри закуповують комплектуючі у "альтернативних" китайських постачальників, що безумовно позначається на якості ремонту. Крім того, деякі смартфони не так просто полагодити неоригінальними запчастинами.

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Наприкінці минулого року з'ясувалося, що після заміни дисплея iPhone 13 за межами авторизованого центру перестає працювати система Face ID. Згодом компанії під тиском громадськості довелося зняти блокування, але відомо, що до аналогічної практики іноді вдаються й інші компанії.

Разом з тим найближчим часом ситуація в Росії не зміниться. Навпаки, все буде ще гірше, оскільки компанії продовжують покидати ринок, а обходити санкції виявилося не так просто, як вважали раніше.