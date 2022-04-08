За даними Nikkei, постачальники обладнання для виробництва мікросхем – Applied Materials, KLA, Lam Research і ASML — попереджають своїх клієнтів, що тим доведеться очікувати поставок замовлених верстатів до 18 місяців. Деяке обладнання чекають не раніше, ніж через 30 місяців.

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Що відомо

Затримки викликані нестачею численних комплектуючих – від лінз і насосів до мікроконтролерів, пластику та іншої електроніки.

При цьому попит на таке обладнання продовжує зростати.

TSMC, UMC, Intel і Samsung хочуть запускати нові фабрики, однак вони вже турбуються, що затримка може перешкодити цим планам.

Час виконання замовлень на обладнання різко збільшився. До пандемії коронавірусу він становив в середньому 3-4 місяці. Торік зріс до 10-12 місяців.

Деяке обладнання, яке виробляє американська KLA, тепер доводиться чекати понад 20 місяців.

Обладнання для виробництва підкладок замовникам доведеться чекати 30 місяців проти 12-18 торік.

Минулого місяця постачальник комплектуючих сказав мені, що термін очікування буде близько шести місяців. Минулого тижня вони сказали, що він буде вісім місяців і на цьому тижні він виріс вже до 10 місяців,

– каже керівник однієї з компаній.

На думку деяких джерел, ситуація в індустрії виробництва обладнання для виготовлення чіпів починає нагадувати тривалу кризу поставок мікросхем для автомобільної промисловості.

Тайванська компанія UMC вважає, що ситуація почне виправлятися в другій половині 2022 року. Представник голландської ASML заявив Nikkei, що нестача чіпів може тривати ще два роки.