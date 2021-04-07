Драйвери дисплея і система управління енергоспоживанням – це ті два елементи, які дешеві у виробництві та використовуються в багатьох сучасних пристроях: в телевізорах, смартфонах, консолях і навіть автомобілях. Як пишуть аналітики, заводи не встигають створювати запчастини, тому що аналітики хибно оцінили події початку минулого року.

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Причини дефіциту

Експерти гадали, що пандемія, масова ізоляція та, як наслідок, невпевненість у майбутньому, змусять клієнтів економити гроші, не витрачаючи їх на нові пристрої. Але сталося все з точністю навпаки. Інтерес був величезний, і фабрики, які спочатку не могли працювати, тепер не встигають задовольнити попит.

Через низьку ціну деталей будувати нові заводи невигідно, тому що напівпровідникова криза за час будівництва закінчиться і зайві деталі стануть непотрібні.

Що далі

Тим часом виробник Foxconn пророкує дефіцит PlayStation 5 і Xbox Series X/S до середини наступного року. Роздобути консолі поточного покоління буде важко ще довго, і провина за це лежить не лише на майнерах.

Компанія повідомляє, що зараз попит на напівпровідники не встигає за пропозицією в середньому на 10-30 відсотків.

Навіть після виходу з кризи напівпровідників, чекати швидкої появи Xbox Series X/S і PlayStation 5 у прийнятних кількостях не варто. Microsoft і Sony потрібен час на виробництво необхідної кількості пристроїв, щоб задовольнити попит.