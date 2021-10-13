Дефіцит чипів виник через надмірну потребу у них та, звісно, глобальну пандемію коронавірусу. Через карантини, впроваджені у багатьох країнах, відповідні компанії просто не встигають виготовляти потрібну кількість інтегральних мікросхем. Глава Apple Тім Кук весною 2021 року попереджав про те, що до кінця року компанія зіткнеться з дефіцитом чипів, що викличе незадовільну кількість виробленої продукції.

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Критичний дефіцит для Apple

Прогноз Тіма Кука, ймовірно, справдився й Apple не досягне бажаних показників виготовлення iPhone 13 у 2021 році. Компанія не зможе виготовити 10 мільйонів мобільних пристроїв через брак чипів. Всього за останні три місяці 2021 року планувалося відправити покупцям 90 мільйонів "Айфонів".

Така ситуація виникла через те, що компанії-партнери Texas Instruments та Broadcom не встигають виконати замовлення та виготовити потрібну Apple кількість мікросхем. Повідомляється, що різниця між моментом замовлення чипа та його доставленням складає майже 22 тижні.

Такий велетенський розрив прямо впливає на дефіцит нових iPhone 13. Вони поступили у продаж у вересні, але замовлення з вебсайту Apple доставлятися не будуть протягом місяця. Нові пристрої відзначені як "недоступні в цей час". Дефіцит чипів також впливає на доступність iPad, MacBook та новий Apple Watch 7.

На фоні інформації про запізнення з доставленням замовлень покупцям акції Aplle впали на 0,9%. Та для компанії, вартістю близько 2 трильйонів доларів це не страшно.

До речі, раніше з проблемою нестачі мікросхем зіткнулися автовиробники. Також стало відомо, що у світі стає відчутнішим дефіцит кремнію, з якого чипи виготовляють. Та поряд з цим виявилося, що у світі уже відчувається нестача інших ключових ресурсів – мідної фольги та ламінатів, що може викликати ріст цін на електроніку.