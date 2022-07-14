За даними видання, компанії занадто довго "збирали" чипи, підтримуючи дефіцит на ринку. Тепер споживачам вони просто не потрібні в такій кількості.

Цікаво Японські виробники мікросхем зіткнулися з новим дефіцитом: у чому проблема

Деталі звіту

Видання пояснює, що раніше виробництво "точно в строк" було нормою для компаній, які замовляли деталі якомога ближче до терміну виготовлення своїх пристроїв, щоб уникнути надлишкових запасів, скоротити складські потужності й витрати. Проте під час пандемії виробники запасалися чипами "про всяк випадок", оскільки попит на них сильно зріс, а багато виробників скоротили або зовсім зупинили роботу. У підсумку компанії скуповували чипи в обсягах, що перевершують реальні потреби. Так з'явився штучний дефіцит.

Тепер ситуація змінюється: виробники напівпровідників наростили обсяги виробництва, але їхня продукція виявилася нікому не потрібною, оскільки замовники працюють на своїх запасах.

Варто зазначити, що мова йде не лише про процесори. Це можуть бути мікросхеми для будь-яких пристроїв та їхніх функцій.

За даними аналітика Jefferies Марка Ліпаціса, запаси чипів у першому кварталі 2022 року досягли рекордно високого рівня в ключових компаніях, що займаються виробництвом електроніки. Попередній рекорд за перший квартал був встановлений понад два десятиліття тому.

Що тепер