За даними видання, компанії занадто довго "збирали" чипи, підтримуючи дефіцит на ринку. Тепер споживачам вони просто не потрібні в такій кількості.
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Деталі звіту
Видання пояснює, що раніше виробництво "точно в строк" було нормою для компаній, які замовляли деталі якомога ближче до терміну виготовлення своїх пристроїв, щоб уникнути надлишкових запасів, скоротити складські потужності й витрати. Проте під час пандемії виробники запасалися чипами "про всяк випадок", оскільки попит на них сильно зріс, а багато виробників скоротили або зовсім зупинили роботу. У підсумку компанії скуповували чипи в обсягах, що перевершують реальні потреби. Так з'явився штучний дефіцит.
Тепер ситуація змінюється: виробники напівпровідників наростили обсяги виробництва, але їхня продукція виявилася нікому не потрібною, оскільки замовники працюють на своїх запасах.
За даними аналітика Jefferies Марка Ліпаціса, запаси чипів у першому кварталі 2022 року досягли рекордно високого рівня в ключових компаніях, що займаються виробництвом електроніки. Попередній рекорд за перший квартал був встановлений понад два десятиліття тому.
Що тепер
- Деякі виробники, включаючи американську Micron Technology Inc, вже заявили про скорочення випуску мікрочипів.
- Додатковим ударом також стало падіння крипторинку.
- Наприклад, Nvidia Corp, чиї графічні чипи використовуються для майнінгу криптовалюти, може зіткнутися з черговим падінням цін, оскільки видобувати токени вже не так вигідно, як раніше, і люди не просто перестали купувати нові відеокарти, а й почали продавати старі, щоб хоч якось повернути вкладені кошти.
- Через кризу, на яку вплинули висока інфляція, недавня ізоляція через COVID у Китаї та війна в Україні, люди також стали рідше оновлювати смартфони, а значить впав попит і на призначені для них чипи, пише Reuters. Деякі виробництва вже переоснащують лінії, щоб робити замість радіочастотних чипів (такі використовуються в смартфонах) автомобільні, попит на які поки ще залишається високим.