Defiant X: Boeing показала новий найшвидший штурмовий вертоліт у світі

Lockheed Martin і Boeing відкрили завісу секретності над ударним вертольотом нового покоління Defiant X, який був розроблений для участі в майбутньому конкурсі з оновлення дальньої штурмової авіації армії США – FLRAA. На сьогоднішній день це найшвидший штурмовий вертоліт за всю історію авіації.

Джерело: Boeing

Розробники компаній Sikorsky та Boeing намагалися створити багатоцільовий штурмовий швидкісний вертоліт середнього класу зі збільшеною дальністю польоту на базі сучасних технологій. Його конструкція заснована на прототипі вертольота Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, який показали раніше у 2019 році.

Цікаво TikTok усунув уразливість, яка дозволяла збирати призначені для користувача дані

Що відомо про новий вертоліт

Конструкція Defiant X зі спеціальним подвійним співвісним гвинтом і штовхаючим гвинтом у хвостовій частині виключає нерівномірність підйомних сил на високих швидкостях, що характерно для конструкцій з одним двигуном. На знижених швидкостях гвинти забезпечують кращу керованість.

За словами конструкторів, новий літальний апарат вийшов "найшвидшим, маневреним і живучим штурмовим вертольотом в історії". Внаслідок зменшення теплових сигнатур він став менш помітним для противника. В конструкцію також додали носове колесо для кращої стійності під час посадки.



Defiant X отримав одразу два гвинти / Фото Boeing

Defiant X в перспективі повинен замінити свого попередника – легендарний Black Hawk. Він малопомітний, швидкісний, добре озброєний, здатен маневрувати на високих швидкостях і проникати на ворожу територію на малій висоті для доставлення техніки та її подальшої евакуації.

Про характеристики нового вертольота практично нічого невідомо, зокрема, немає відомостей, чи був замінений двигун Т55 на більш досконалий. Відповідно, даних про максимальну швидкість і висоту також поки немає.

Поки що машина проходить випробування в умовах комп'ютерної імітації бою. У разі успіху на конкурсі контракт на виробництво буде підписаний у 2022 році, а на озброєння новий унікальний вертоліт надійде не раніше 2035 року.