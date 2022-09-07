Як повідомляє 24 канал, компанія, що займається розробкою застосунку та сервісу почали активно його розвивати додаючи все більше мов. В одному з нещодавніх оновлень з'явилася й українська мова, яка тепер доступна для всіх бажаючих.

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Варто зазначити, що наразі українська мова доступна лише у безкоштовній версії сервісу. Розширена версія – DeepL Pro, поки української не підтримує.

Що таке DeepL

DeepL Translator — сервіс нейронного машинного перекладу створений у 2017 році німецькою компанією DeepL GmbH. Самі творці перекладача заявляють, що це найточніший інструмент у світі, який випереджає за якістю результатів такого гіганта, як Google Translate.

Технологічні гіганти на кшталт Google, Microsoft та Facebook застосовують машинне навчання для перекладу, але маленька компанія під назвою DeepL перевершила їх усіх і підняла планку в цій галузі. Її перекладацький інструмент такий же швидкий, як і у величезних конкурентів, але більш точний і деталізований порівняно з іншими протестованими нами інструментами,

– так описує свій досвід взаємодії з DeepL видання TechCrunch.

Водночас варто зазначити, що загалом DeepL має значно менший набір функцій, ніж більшість його конкурентів. Крім того, загальний перелік доступних мов теж суттєво менший, однак компанія постійно розвивається, особливо останнім часом, і наповнює свій сервіс перекладу новими можливостями та функціоналом.

До речі, нещодавно ми розповідали про безкоштовний застосунок для вивчення іноземної мови орієнтований на дітей, які перебувають за кордоном. Він називається Antura and the Letters та допомагає вивчати мову в ігровій формі пропонуючи різноманітні завдання, пазли та винагороду за прогрес.