Де зародилося життя на Землі: нове дослідження дає відповідь на давнє питання

Де та коли зародилося життя? Як могло живе утворитися з неживого? Над цією загадкою науковці працюють уже довгі десятиліття та навіть століття. Та, здається, сучасна наука нарешті наблизила нас до розуміння процесів, які у результаті дозволили виникнути людині.

Вважається, що життя виникло близько 3,5 мільярда років тому. Де та як це сталося на ранній Землі? Після довгих та кропітких досліджень вчені нарешті наблизилися до розгадки. Ймовірно, що перше найпримітивніше життя існувало на межі кульок газу та води у порах гірських порід.

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Процес поділу коацерватів / Фото Nature Chemistry

Детальніше про зародження життя

Вирішальну роль в існуванні та розвитку першого життя зіграла можливість своєрідної кластеризації – можливість утворення окремі комірки, де це життя могло існувати, щоб полегшити хімічні реакції, які їй необхідно було здійснювати. Щоб зрозуміти цей процес, науковці використали безмембранних коацерватів – мікрокраплин з високим вмістом колоїдів. Вчені вважають, що поділ цих мікрокрапель можливий у середовищі, яке схоже на бульбашки газу у нагрітих порах гірських порід на ранній Землі.

Для цього експерименту науковці відтворили середовище, що ймовірно відповідає умовам, які були на Землі мільярди років тому: пористі гірські породи, розташовані під водою та які нагріваються постійною вулканічною активністю.

Виявилося, що межа розподілу між газом та водою немов притягує деякі молекули. Таким чином протоклітини локалізуються, скупчуються та утворюються більші структури із сахарози, амінокислот та РНК. Також вони могли ділитися та фрагментуватися. Таким чином, говорять спеціалісти, експеримент показав те, як існували перші безмембранні клітини у складних умовах ранньої Землі.