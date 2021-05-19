Може вибух був в центрі нашої Галактики? Або вибухнуло десь біля Галактики Андромеди? Чи ще далі, за краєм видимого Всесвіту? Ні, Вибух відбувся ближче, ніж можна подумати.

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Карта температурного фону реліктового випромінювання / Фото WMAP

Де відбувся Великий Вибух

Як заведено вважати, до Великого Вибуху, скоріше за все, не нічого не існувало. Під час Великого Вибуху утворився сам Всесвіт. Отже, Вибух відбувся скрізь і відразу.

До речі, термін "Великий Вибух" не дуже коректний.

Вибух – це різкий, дуже швидкий рух частинок у середовищі (вибух в повітрі, у воді, в землі). Говорячи про виникнення Всесвіту, там саме середовище різко і дуже швидко (навіть уявити складно наскільки) розширилось з практично цятки до колосальних розмірів. Назва "Великий Вибух" взагалі була глузливою, по відношенню до даної теорії. Проте, попри свою іронічність, вона коротко описує приблизну суть, тобто є метафорою. Але суть полягає у дуже швидкій, різкій зміні, а не у вибусі, як такому. Ми не знаємо, що точно тоді було. Але ми знаємо, чого тоді точно не було – вибуху,

– розповідає аспірант кафедри Астрофізики ЛНУ ім. Франка, популяризатор науки Мирослав Кашеба