Ілон Маск – регулярний гість британського аеропорту в Лутоні. Він робить там зупинки перед візитом до Берліна, де знаходиться Гігафабрика "Гіга-Берлін". Проте візит Маска 15-16 травня 2021 року дивним чином збігся із вказівкою Управління інвестицій Великої Британії "знайти ділянку, площею 250 гектарів для побудови заводу з виготовлення автомобілів".

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Автомобіль Tesla / Фото Unsplash

Чи правдиві чутки

Точно, звісно, невідомо. Проте збіг у прибутті Маска і пошуку Управлінням інвестицій земельної ділянки виглядає підозріло.

Управління інвестиціями Великої Британії – це структура, яка була створена після виходу Великої Британії зі складу ЄС. Задача Управління – налагодження взаємодії між державою та іноземними інвесторами.

Не виключений сценарій, згідно з яким Управління без будь-яких домовленостей з Маском превентивно шукає ділянку, щоб показати главі Tesla, що Велика Британія готова до співпраці й ніяких ризиків немає. Це може бути пов'язано з тим, що раніше Ілон Маск пояснив причину побудови Гігафабрики у Німеччині, а не у Великій Британії.

Brexit зробив занадто ризикованим відкриття Гігафабрики у Великій Британії,

– заявив мільярдер в інтерв'ю виданню AutoExpress восени 2019 року.

Можливо тепер влада Туманного Альбіону з усіх сил намагається добитися побудови нової європейської Гігафабрики у себе в країні, що збільшить приплив інвестицій.