Характерною особливістю вигаданого Татуїну був подвійний схід та захід "Сонць". Річ у тому, що планета оберталася відразу навколо двох світил, тобто перебувала у подвійній (бінарній) зоряній системі. Зважаючи на кількість екзопланет у нашій реальній Галактиці, очевидно, що десь таки існує схожа планета. Нарешті ми її знайшли – це Kepler-16b.

До теми Як знайти "Татуїн": новий метод пошуку планет у подвійних системах



Плакат NASA із зображенням Kepler-16b / Фото NASA

Детальніше про відкриття

Виявлена екзопланета Kepler-16b, як зрозуміло з назви, розташована у зоряній системі Kepler-16, яка віддалена від нас на 245 світлових років. Відкриття здійснили завдяки 193-сантиметрового телескопа обсерваторії Верхнього Провансу, Франція. Про існування Kepler-16b вдалося дізнатися завдяки так званому методу радіальних швидкостей.

Зверніть увагу! Kepler-16b була відкрита ще 10 років тому завдяки космічній обсерваторії Kepler. "Повторне відкриття" сталося тому, що науковці вирішили протестувати новий телескоп обсерваторії Верхнього Провансу та довести вірність їхнього методу вимірювання радіальних швидкостей.

Відкриття є важливим кроком у нашому розумінні формування екзопланет взагалі. Адже вважається, що вони утворюються у протопланетному диску, який обертається навколо молодої зірки. Проте у подвійних зоряних системах утворення як диска, так і екзопланет може бути ускладнено через гравітаційні збурення. Тому відкриття об'єктів, які обертаються навколо бінарних систем краще дозволяє зрозуміти усі етапи розвитку планет.



Плакат, який демонструє систему Kepler-16 та телескоп обсерваторії Верхнього Провансу / Фото Phys

Можливо, планета утворилася далеко від двох зірок, де їх вплив слабший, а потім опинилася ближче до них. Цей процес називається дисковою міграцією. Або, навпаки, ми можемо виявити, що нам необхідно переглянути наше розуміння процесу планетарної акреції,

– розповідає професор Бірмінгемського університету Аморі Тріо.

До речі, планета Kepler-16b точно не є рекордсменом за кількістю зірок. А от екзопланета у системі GW Orionis може похвалитися потрійним сходом та заходом "Сонць".