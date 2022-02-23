Характерною особливістю вигаданого Татуїну був подвійний схід та захід "Сонць". Річ у тому, що планета оберталася відразу навколо двох світил, тобто перебувала у подвійній (бінарній) зоряній системі. Зважаючи на кількість екзопланет у нашій реальній Галактиці, очевидно, що десь таки існує схожа планета. Нарешті ми її знайшли – це Kepler-16b.
До теми Як знайти "Татуїн": новий метод пошуку планет у подвійних системах
Плакат NASA із зображенням Kepler-16b / Фото NASA
Детальніше про відкриття
Виявлена екзопланета Kepler-16b, як зрозуміло з назви, розташована у зоряній системі Kepler-16, яка віддалена від нас на 245 світлових років. Відкриття здійснили завдяки 193-сантиметрового телескопа обсерваторії Верхнього Провансу, Франція. Про існування Kepler-16b вдалося дізнатися завдяки так званому методу радіальних швидкостей.
Відкриття є важливим кроком у нашому розумінні формування екзопланет взагалі. Адже вважається, що вони утворюються у протопланетному диску, який обертається навколо молодої зірки. Проте у подвійних зоряних системах утворення як диска, так і екзопланет може бути ускладнено через гравітаційні збурення. Тому відкриття об'єктів, які обертаються навколо бінарних систем краще дозволяє зрозуміти усі етапи розвитку планет.
Плакат, який демонструє систему Kepler-16 та телескоп обсерваторії Верхнього Провансу / Фото Phys
Можливо, планета утворилася далеко від двох зірок, де їх вплив слабший, а потім опинилася ближче до них. Цей процес називається дисковою міграцією. Або, навпаки, ми можемо виявити, що нам необхідно переглянути наше розуміння процесу планетарної акреції,
– розповідає професор Бірмінгемського університету Аморі Тріо.
До речі, планета Kepler-16b точно не є рекордсменом за кількістю зірок. А от екзопланета у системі GW Orionis може похвалитися потрійним сходом та заходом "Сонць".