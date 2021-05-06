Колиска зірок: фото молекулярної хмари у якій народжуються нові світила

Дослідники з Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO), що входить до складу Національного наукового фонду США, опублікували чудове зображення об'єкта з позначкою W49A. Космічна структура є гігантською молекулярною хмарою. Ця зоряна колиска – область, в якій відбувається народження нових світил.

Молекулярна хмара розташована на відстані приблизно 36 тисяч світлових років від нас. Фахівці вивчають цю структуру протягом десятиліть. Однак нові радіозображення свідчать про те, що у ній протягом останнього часу відбулися зміни.

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Колиска зірок

Отримане фото – це композитне зображення (тобто зібране з різних джерел та діапазонів). Дані, отримані в радіодіапазоні, представлені помаранчевим кольором. Крім того, використовується інформація в інфрачервоному спектрі.

Збірне зображення молекулярної хмари / Фото NRAO

Спостереження дозволяють зробити висновок про рух гігантських хмар іонізованого газу, що сформувалися під впливом інтенсивної радіації, випущеної молодими зірками. Свіжі дані вказують на появу нових активних областей у складі W49A.

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