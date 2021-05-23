Сріблясті хмари: де та коли спостерігати це рідкісне явище

Теплими літніми вечорами можна спостерігати, як хмари починають світитися. Якщо ви це побачили, то ви везуча людина. Адже вам вдалося побачити цей рідкісний атмосферний феномен – сріблясті хмари. Де та коли їх шукати? Розповідаємо на Техно24

Сріблясті хмари – це тонесенькі хмари у верхніх прошарках атмосфери. Формуються вони у мезосфері на висоті від 75 до 85 кілометрів, тобто вище, ніж будь-які інші хмари. Утворюються вони з дуже маленьких кристаликів льоду та пилу. Звідки береться лід та пил так високо над поверхнею Землі – достеменно невідомо.

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Спостереження за сріблястими хмарами / Фото Images.immediate.co.uk

Як утворюються хмари

Точно невідомо, як саме формуються хмари. Вчені вважають, що водяна пара конденсується на маленьких частинках пилу. Джерелами пилу, теоретично, можуть бути:

метеорити, які згорають в атмосфері;

вулканічна активність на Землі.

Також обов'язковою умовою появи є дуже низька температура у мезосфері, близько -120 градусів за Цельсієм.

Чому ми їх бачимо

Оскільки хмари дуже тонкі та формуються дуже високо, то спостерігати їх вийде тільки у сутінках. Вдень або вночі ви їх не побачите. Сонце, ховаючись за горизонтом, підсвічує їх для вас з-під низу. В той самий час звичайні хмари, які знаходяться набагато нижче за сріблясті, Сонцем не освітлюються.

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В який період можна спостерігати це явище

Як не дивно, та необхідний холод у мезосфері з'являється влітку. Коли знизу, біля поверхні Землі панує тепло, то через вертикальні сезонні вітри мезосфера охолоджується до потрібних температур.

Тому спостерігати рідкісне явище можна від кінця весни та до початку осені.

Де та як можна побачити сріблясті хмари

В основному хмари можна спостерігати на широтах від 45 градусів до 65 градусів. Бували випадки, коли явище фіксувалося південніше 45 широти, проте це рідкість.

Ідеальний час для спостереження настає тоді, коли Сонце опускається на 6 – 16 градусів за горизонт. Перевірити це ви можете за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Побачивши сріблясті хмари вперше – ви уже ні з чим їх не сплутаєте.

Підбірка разючих фотографій сріблястих хмар від українських астрофотографів



Сріблясті хмари над Києвом / Фото SKY HD



Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Київщиною / Фото SKY HD



Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Тернопільщиною / Фото Андрій Ревун



Поля Тернопільщини та сріблясті хмари / Фото Андрій Ревун



Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун



Сріблясті хмари та передмістя Львова / Фото Вячеслав Кішкун



Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун



Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун



Срібні хмари над Харковом / Фото Павло Пахоменко



Срібні хмари над Харковом / Фото Павло Пахоменко



Пшеничне поле та палаюче небо Тернопільщини / Фото Тетяна Свинарик-Іващенко



Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Франківщиною / Фото Олексій Німчук



Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Франківщиною / Фото Олексій Німчук

Підбірка фотографій сріблястих хмар з космосу



Ледь помітний шлейф сріблястих хмар / Фото NASA



Тут Сонце уже краще підсвічує хмари / Фото NASA



Сріблясті хмари схожі на морські хвилі / Фото NASA



Звернуть увагу на відстань між звичайними хмарами та сріблястими / Фото NASA