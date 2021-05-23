Сріблясті хмари – це тонесенькі хмари у верхніх прошарках атмосфери. Формуються вони у мезосфері на висоті від 75 до 85 кілометрів, тобто вище, ніж будь-які інші хмари. Утворюються вони з дуже маленьких кристаликів льоду та пилу. Звідки береться лід та пил так високо над поверхнею Землі – достеменно невідомо. 

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Сріблясті хмари
Спостереження за сріблястими хмарами / Фото Images.immediate.co.uk

Як утворюються хмари

Точно невідомо, як саме формуються хмари. Вчені вважають, що водяна пара конденсується на маленьких частинках пилу. Джерелами пилу, теоретично, можуть бути:

  • метеорити, які згорають в атмосфері;
  • вулканічна активність на Землі.

Також обов'язковою умовою появи є дуже низька температура у мезосфері, близько -120 градусів за Цельсієм. 

Чому ми їх бачимо

Оскільки хмари дуже тонкі та формуються дуже високо, то спостерігати їх вийде тільки у сутінках. Вдень або вночі ви їх не побачите. Сонце, ховаючись за горизонтом, підсвічує їх для вас з-під низу. В той самий час звичайні хмари, які знаходяться набагато нижче за сріблясті, Сонцем не освітлюються.

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В який період можна спостерігати це явище

Як не дивно, та необхідний холод у мезосфері з'являється влітку. Коли знизу, біля поверхні Землі панує тепло, то через вертикальні сезонні вітри мезосфера охолоджується до потрібних температур. 

Тому спостерігати рідкісне явище можна від кінця весни та до початку осені. 

Де та як можна побачити сріблясті хмари

В основному хмари можна спостерігати на широтах від 45 градусів до 65 градусів. Бували випадки, коли явище фіксувалося південніше 45 широти, проте це рідкість. 

Ідеальний час для спостереження настає тоді, коли Сонце опускається на 6 – 16 градусів за горизонт. Перевірити це ви можете за допомогою спеціальних мобільних додатків.

Побачивши сріблясті хмари вперше – ви уже ні з чим їх не сплутаєте.

Підбірка разючих фотографій сріблястих хмар від українських астрофотографів 

Київ
Сріблясті хмари над Києвом / Фото SKY HD

Київ
Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Київщиною / Фото SKY HD

Тернопіль
Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Тернопільщиною / Фото Андрій Ревун

Тернопільщина
Поля Тернопільщини та сріблясті хмари / Фото Андрій Ревун

Львівщина
Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун

Львів
Сріблясті хмари та передмістя Львова / Фото Вячеслав Кішкун

Львів
Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун

Сріблясті хмари
Сріблясті хмари над Львівщиною / Фото Вячеслав Кішкун

Харків
Срібні хмари над Харковом / Фото Павло Пахоменко

Харків
Срібні хмари над Харковом / Фото Павло Пахоменко

Тернопільщина
Пшеничне поле та палаюче небо Тернопільщини / Фото Тетяна Свинарик-Іващенко

Неовайс
Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Франківщиною / Фото Олексій Німчук

Сріблясті хмари
Сріблясті хмари та комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Франківщиною / Фото Олексій Німчук

Підбірка фотографій сріблястих хмар з космосу

МКС
Ледь помітний шлейф сріблястих хмар / Фото NASA

ISS
Тут Сонце уже краще підсвічує хмари / Фото NASA

Сріблясті хмари
Сріблясті хмари схожі на морські хвилі / Фото NASA

ISS
Звернуть увагу на відстань між звичайними хмарами та сріблястими / Фото NASA