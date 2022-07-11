Nothing Phone 1: де дивитися презентацію першого смартфона компанії та чого від неї чекати
Джерело:Nothing
Перший смартфон компанії Nothing, котрий називається просто й лаконічно "Phone 1", повністю розкриють уже 12 липня. Компанія запрошує на презентацію всіх охочих. Розповідаємо, як до неї приєднатися.
Молода компанія одного з засновників OnePlus Карла Пея готова анонсувати свій перший смартфон. Раніше вона випустила навушники в прозорому корпусі й зробила це своєрідною фішкою – новий ґаджет також матиме прозору задню кришку, через яку можна буде побачити, що знаходиться всередині.
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Nothing Phone 1: що про нього відомо
Технічні характеристики новинки поки що залишаються таємницею. Відомо лише, що на борту буде процесор Qualcomm Snapdragon, бездротова зарядка і модифікована версія Android під брендом Nothing OS.
Ще одним елементом незвичного дизайну є світлові смужки, вмонтовані під кришкою. YouTube-блогер Маркус Браунлі показав кілька варіантів їх застосування. Nothing називає це своїм "інтерфейсом гліфів", які складаються з понад 900 окремих світлодіодів.
Дивіться, як це працює на практиці: відео
Ось список, наданий блогером:
- Усі смужки світяться, щоб показати сповіщення.
- Центральне коло світиться, вказуючи на бездротову або зворотну бездротову зарядку.
- Нижня світлова смужка може служити індикатором прогресу заряджання.
- Усі смужки можуть світитися для підтримки камери.
- Усі смужки можуть блимати в такт із 10 вбудованими мелодіями телефону.
- Окрім самих гліфів, є також червоний світлодіод, який блимає, коли телефон знімає відео.
Смартфон Nothing Phone 1 / Фото Nothing
Презентація: коли та де
- Презентація пройде 12 липня й розпочнеться о 18:00.
- Компанія транслюватиме її на своєму сайті, де ви можете зареєструватися, щоб отримати нагадування на електронну пошту.
- Крім того, ви можете встановити нагадування прямо на YouTube – майбутня трансляція вже створена.