Молода компанія одного з засновників OnePlus Карла Пея готова анонсувати свій перший смартфон. Раніше вона випустила навушники в прозорому корпусі й зробила це своєрідною фішкою – новий ґаджет також матиме прозору задню кришку, через яку можна буде побачити, що знаходиться всередині.

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Nothing Phone 1: що про нього відомо

Технічні характеристики новинки поки що залишаються таємницею. Відомо лише, що на борту буде процесор Qualcomm Snapdragon, бездротова зарядка і модифікована версія Android під брендом Nothing OS.

Ще одним елементом незвичного дизайну є світлові смужки, вмонтовані під кришкою. YouTube-блогер Маркус Браунлі показав кілька варіантів їх застосування. Nothing називає це своїм "інтерфейсом гліфів", які складаються з понад 900 окремих світлодіодів.

Дивіться, як це працює на практиці: відео

Ось список, наданий блогером:

Усі смужки світяться, щоб показати сповіщення.

Центральне коло світиться, вказуючи на бездротову або зворотну бездротову зарядку.

Нижня світлова смужка може служити індикатором прогресу заряджання.

Усі смужки можуть світитися для підтримки камери.

Усі смужки можуть блимати в такт із 10 вбудованими мелодіями телефону.

Окрім самих гліфів, є також червоний світлодіод, який блимає, коли телефон знімає відео.



Смартфон Nothing Phone 1 / Фото Nothing

Презентація: коли та де