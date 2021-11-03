Метали в астрономії – це всі хімічні елементи, окрім водню та гелію. Карликова галактика DDO 68 дуже бідна на метали, але астрономи не мали розуміння причин цього. Окрім того, форма галактики теж досить дивна й науковці намагалися зрозуміти, що спричинило це. Тепер наукова група провела гідродинамічне моделювання та, ймовірно, відповіла на ці важливі питання.

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Карликова галактика DDO 68 та її супутники / Фото Arxiv.org

Дивна карликова галактика DDO 68

DDO 68 має мало не найменший вміст металів з тих галактик, які спостерігаються. Низька металічність у відношення доволі великої зіркової маси здивувала астрономів. Та щоб розгадати цю загадку, потрібно уважніше придивитися до форми об'єкта. Можна помітити, що DDO 68 має немов хвіст, який відхиляється у ліву сторону.

Провівши моделювання на основі відомих даних, астрономи прийшли до висновку, що карликова галактика складається з двох компонентів:

DDO 68А, що "представлений" основним "тілом".

DDO 68В – це "хвіст".

Науковці говорять, хвіст утворився з ще меншої галактики-супутника DDO 68. Гравітаційні збурення поступово розірвали космічний об'єкт, який почав зливатися з материнською галактикою, видовжуючись у вигляді довгої зоряної смуги.

Цим же пояснюється й "казус металічності". Астрономи припускають, що до злиття з DDO 68В карликова галактика мала середньостатистичне співвідношення маса-металічність. Але супутник мав низьку металічність. Після злиття в єдине ціле співвідношення металів та неметалів порушилася на користь останнього. Таким чином DDO 68 перетворилася на одну з найбідніших металами галактик. Це підтверджують нові спостереження, які свідчать, що компонент DDO 68А має "нормальну" металічність, а DDO 68В – низьку.