Неподалік сумнозвісного вулкана Везувій розташовані Флегрейські поля. Це сплячий супервулкан на берегах Неаполітанської затоки. Колись він уже вивергався та міг стати однією з причин вимирання неандертальців. Внаслідок рухів лави близько до поверхні земля може підійматися або опускатися. Ці процеси, відомі як брадисейми, стали причиною занурення під воду частини узбережжя, де розташовувався курорт Байї.

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У місті, яке опинилося під водою мали вілли імператори та вельможі Риму: Гай Марій, Гней Помпей Великий, Гай Юлій Цезар, Октавіан Август, Нерон, Калігула та інші видатні люди свого часу.

Ймовірно, затоплення сталося у III – IV століттях нашої ери. Тоді частина узбережжя поступово занурилася під воду.

Ділянка давнього міста, яка опинилася під водою маю площу близько 177 гектарів. Будинки, статуї та фрески мають практично ідеально збереглися до наших днів. Більшість міста засипало мулом, але це й добре, вважають вчені. Це не дало корисливим людям сильно розграбувати місто та вберегло його від впливу води.

Туристи мають перебувати під водою лише разом з офіційним гідом, який слідкує за збереженням пам'яток історії та показує найцікавіші виявлені місця. Гід може відгорнути мул та камінці з фрески, щоб її побачили, але потім знову засипає все ґрунтом.

Поступово археологи докопуються до нових знахідок, які дозволяють краще вивчити життя та побут жителів давньої країни.

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