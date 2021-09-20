У давнину Марс потерпав від супервивержень тисяч вулканів

Марс – це найкраще досліджена планета Сонячної системи, окрім Землі. Ймовірно, сьогодні це геологічно мертве космічне тіло. Враховуючи плани Ілона Маска облаштувати там колонії землян, це буде благом. Адже, говорять науковці, раніше планета потерпала від тисяч вивержень вулканів.

Інформацію про те, що колись на Червоній планеті відбувалися безліч катастрофічних вибухів ми знаємо не завдяки марсоходам, а завдяки автоматичній орбітальній станції NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Зонд вийшов на орбіту навколо планети у березні 2006 року, забезпечивши безліч високоякісних фотографій поверхні. Досліджуючи їх, науковці виявили шаруваті відкладення віком 4 мільярди років, що містять мінерали, відповідні вулканічному попелу.

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Робота апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter: дивитись відео

Детальніше про марсіанський вулканізм

За оцінками вчених, у дослідженому північному районі Arabia Terra відбулося до 2 тисяч вивержень протягом 500 мільйонів років.

Свідченнями цьому є численні вулканічні кальдери та відповідні мінерали: на відстані сотень та тисяч кілометрів від цих кальдер були виявлені вулканічні мінерали, перетворені водою в глину, включаючи монтморилоніт, імоголіт та аллофан.

Дані про мінерали наклали на топографічну мапу регіону Arabia Terra. Науковці відмітили, що сліди попелу дуже добре збережені. Очікувалося, що за мільйони років свідчення вулканізму будуть стерті з поверхні планети вітрами та водою, але цього не сталося. Попіл постійно опадав на попередні прошарки.

Дослідники вирахували потрібну кількість вивержень, щоб утворився прошарок попелу з товщиною, яка спостерігається на Марсі. Виявилося, що потрібні тисячі потужних вивержень.