Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – довгобуд NASA. Запуск новітньої обсерваторії регулярно переносять, починаючи з 2007 року. Велетенська затримка призвела до того, що "Джеймс Вебб" за витратами зрівнявся легендарним телескопом "Габбл", хоча той працює на благо науки з 1990 року. Проблеми дісталися навіть до імені обсерваторії: активісти вимагали перейменувати телескоп, але NASA відхилило запит.

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Фотографія головного дзеркала "Джеймса Вебба" у високій якості / Фото NASA

Коли відбудеться запуск

Ще 11 грудня James Webb був установлений на вершечок ракети-носія Ariane 5, яку використовує Європейське космічне агентство. Цьому передував довгий шлях до космодрому Куру, Французька Гвіана. Запуск був призначений на 22 грудня 2021 року, але 15 грудня його скасували через проблеми зі зв'язком.

Що ж, на щастя цього разу, ймовірно, не доведеться чекати кілька років на запуск, адже його перенесли всього лиш на пару днів. Нова дата старту – 24 грудня 2021 року, за день до Різдва. Редакція Техно 24 висловлює щирі сподівання на те, щоб пуск був вдалим й "Джеймс Вебб" відправився у свою довгу космічну подорож.

Наукові перспективи JWST