За останні кілька тижнів в мережі з'явилося чимало нової інформації про фірмовий електрокар від Apple. Нещодавно інсайдери повідомляли, що Apple Car презентують вже наступного року, однак свіжі дані спростовують цю інформацію.

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо зробив свій прогноз щодо дати виходу Apple Car. І цей прогноз розчаровує, повідомляє Gizmochina.

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Зокрема, Мінг-Чі Куо вважає, що ринок занадто оптимістичний щодо електромобіля Apple Car.

Коли чекати

Згідно з новим прогнозом, вихід Apple Car не варто очікувати раніше ніж 2028 році. При цьому він додав, що це ще оптимістичний сценарій, адже на його думку вихід фірмового електрокару від Apple відбудеться ще пізніше.

На його думку, можна виокремити 3 причини, що змушують робити такий негативний прогноз:

невпевненість Apple в термінах,

невпевненість щодо постачальників і технічних характеристик автомобіля,

невпевненість в конкурентоспроможності на ринку електромобілів.

Що ще відомо

Apple працює над розумними автопілотними автомобілями протягом декількох років в рамках проєкту Titan. Цей проєкт розробили ще у 2014 році. Однак в процесі розробки виникли проблеми, в якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмній частині технології.

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Але після того, як Даг Філд повернувся в Apple з Tesla(це відбулось кілька років тому), він очолив проєкт і оновив команду.