Вперше в історії людство змінило орбіту планетарного тіла: місія DART зазнала успіху

Перший у світі тест із захисту нашої планети від астероїдної загрози пройшов успішно. NASA вдалося навіки змінити орбіту астероїда Діморфус внаслідок зіткнення із зондом DART. Це доводить, що метод дієвий і його можна застосовувати на практиці, якщо Землі загрожуватиме реальна небезпека.

Як це було

Космічний апарат Double Asteroid Redirection Test (DART) 26 вересня врізався в невеликий астероїд під назвою Діморфус. Місія мала на меті випробувати потенційну методику планетарної оборони на випадок, якщо великий космічний камінь коли-небудь загрожуватиме зіткненням із Землею, хоч поки NASA і не знає про такі загрози в найближчому майбутньому.

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Метою DART було змінення орбіти Діморфуса навколо більшого астероїда щонайменше на 73 секунди, хоча вчені сподівалися, що ефект буде більше схожий на 10 хвилин.

Вже перші розрахунки показали, що DART суттєво перевершив ці віхи, скоротивши майже 12-годинну орбіту Діморфуса на колосальні 32 хвилини. Про такий результат оголосили представники NASA під час прес-конференції у понеділок, 11 жовтня.

Давайте всі разом знайдемо хвилинку, щоб це усвідомити. Вперше в історії людство змінило орбіту планетарного тіла, планетарного об'єкта. Вперше в історії,

– сказала під час прес-конференції Лорі Глейз, керівник відділу планетарних наук NASA.

Дуже коротко про зонд DART

Космічний апарат DART, який коштував близько 314 мільйонів доларів і важив близько 360 кілограмів, стартував у листопаді 2021 року і був оснащений єдиним інструментом – камерою під назвою Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation (DRACO). Потім космічний апарат вирушив до Діморфуса, ширина якого, за оцінками вчених, становить близько 160 метрів і який обертається навколо більшого астероїда під назвою Дідімос кожні 11 годин 55 хвилин.

Історичне зіткнення

DART здійснив своє драматичне прибуття в точку призначення 26 вересня. Він розвинув швидкість до 23 760 км/год і почав надсилати на Землю по одному зображенню щосекунди, доки не врізався в Діморфус. Зіткнення відбулося на відстані 7 мільйонів кілометрів від Землі – це був перший успіх місії.



Після зіткнення Діморфус виглядав, як комета / Фото NASA

Оголошена сьогодні 32-хвилинна зміна орбіти супроводжується вікном невизначеності у дві хвилини з обох боків, яке вчені сподіваються ще більше звузити. Фахівці NASA шукають будь-які потенційні коливання на орбіті, створені зіткненням.

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Спостереження в рамках місії триватимуть і в наступному році. У 2024 році Європейське космічне агентство також запустить наступний космічний апарат під назвою Hera, який досліджуватиме Дідімос і Діморфус набагато детальніше, ніж DART під час свого швидкоплинного візиту.