Як повідомляє 24 канал, зіткнення відбулося за планом в ніч на вівторок о 2:14. Зонд DART на швидкості понад 22 000 кілометрів на годину зіткнувся з астероїдом. Це був один з найбільш складних експериментів в історії.

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Мета експерименту

DART – це спроба НАСА перевірити, чи може людство змінити рух астероїда у космосі. Це перша у світі "випробувальна місія планетарної оборони" – тестовий запуск, щоб перевірити, чи є у нас те, що потрібно для запобігання серйозному зіткненню астероїда з Землею колись у майбутньому.

Ні Діморфос, ні його більший супутник Дідімос не становлять жодної загрози для Землі. Насправді, досі люди не виявили жодного астероїда, який би становив безпосередню загрозу для нашої планети. Обрані астероїди просто хороша практика стрільби по мішенях.

Діморфос і Дідімос – це подвійна астероїдна система, причому Діморфос є "супутником" Дідімоса. Коли крихітний супутник обертається навколо більшого астероїда, він проходить між більшим астероїдом і Землею. Це означає, що телескопи як на Землі, так і за її межами зможуть спостерігати за системою і відносно швидко побачити, як зіткнення впливає на швидкість і траєкторію руху Діморфоса.



Астероїди Дідімос та Діморфос / Скриншот 24 каналу трансляція NASA

Очікується, що зіткнення змінить швидкість Діморфоса на частку відсотка, змінивши час, необхідний для завершення його орбіти, на кілька хвилин. Це може здаватися незначним відхиленням, але для науковців з планетарної оборони ці хвилини є монументальними.

Зіткнення успішно відбулося

Апарат DART успішно зіткнувся з астероїдом і зараз вчені збирають потрібну інформацію, щоб зрозуміти, чи мало зіткнення передбачений вплив на траєкторію об'єкта. Вже зовсім скоро ми зможемо про це дізнатися.

Відео зіткнення від NASA:



Мить перед зіткненням / Скриншот 24 каналу трансляція NASA



Момент зіткнення / Скриншот 24 каналу трансляція NASA