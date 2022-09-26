Як повідомляє 24 канал, ця місія має на меті довести спроможність людства захиститися від астероїдної загрози у майбутньому. Саме такі місії можуть надалі зміщувати траєкторії небесних тіл, які становлять небезпеку для Землі, якщо все піде за планом.

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Варто зазначити, що ні Діморфос, ні його більший супутник Дідімос не становлять жодної небезпеки для Землі, але експеримент покликаний перевірити, чи може подібне зіткнення мати бажаний ефект.

Як пройде зіткнення

DART буде перебувати на своєму шляху під час остаточного зближення з астероїдом. Космічний апарат має на борту автономну систему наведення, яка відповідатиме за спрямування DART до Діморфоса, ширина якого складає всього 163 метри. Це багато в людських масштабах, але з астрономічної точки зору це настільки мало і так далеко, що дослідники досі не знають точно, як він виглядає, і, ймовірно, не отримають хорошого зображення астероїда до моменту зіткнення.

Завдяки камері DART люди зможуть спостерігати за тим, що відбувається, лише трохи відстаючи від реального часу.

Те, що ви бачите на землі – це те, що, ймовірно, запізнюється приблизно на 45 секунд, але все одно дивовижно, тому що зображення надходить щосекунди,

– сказала Олена Адамс, інженер систем місії DART.

Коли відбудеться зіткнення DART з астероїдом

Зіткнення заплановано на 19:14 за східним часом, у Києві в цей момент буде 2:14 ночі. NASA почне свою трансляцію о 18:00 за східним часом у понеділок, 26 вересня, коли в Україні вже буде 1 година ночі вівторка.

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Де дивитися за зіткненням

Як тільки пряма трансляція NASA розпочнеться – ми оновимо цю публікацію з відповідним відео, тож ви зможете переглянути подію прямо тут.

Ви також можете налаштуватися на пряму трансляцію на таких ресурсах: