DARPA доручили розробку повітряного авіаносця з тисячами дронів на борту

Керівництво Пентагону хоче бачити у своєму арсеналі не лише морські авіаносці, але й повітряні. Мова про такі йде вже не вперше. Цього разу розробку проєкту доручили Управлінню перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США – DARPA.

Як повідомляє джерело, відповідно літак-носій в районі виконання місії спочатку запустить багатотисячний рій дронів "Гремлін", керованих оператором, а по її завершенні збере їх назад.

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Як працюватиме авіаносець

Для збору безпілотників на борт літака планують використати спеціальну стрічку, покриту клейкою речовиною, до якої вони будуть по черзі прилипати. Такий спосіб посадки нікому досі не вдалося здійснити на практиці.

Летючі авіаносці здаються надмірно складними в порівнянні з їх морськими аналогами. Однак військові все частіше звертаються до цієї ідеї у зв'язку з появою нових типів аникорабельних ракет, дальність дії яких все зростає. В окремих випадках вона перевищує дальність дії винищувачів, які перевозить на собі авіаносець, що робить його в цілому марним.

На думку керівника програми "Гремлін" Скотта Вержбановського, рої порівняно дешевих безпілотників здатні посіяти неабиякий хаос.