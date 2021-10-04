Найбільший в історії "злив": у "даркнеті" виставили на продаж дані 1,5 мільярда користувачів
4 жовтня 2021 , 21:49Читать новость на русском
Джерело:Privacy Affairs
У ЗМІ з'явилася інформація, що у "даркнеті" продають особисті дані близько 1,5 мільярда користувачів фейсбуку. У базу нібито потрапили телефонні номери, локації та інша інформація.
Якщо ж інформація підтвердиться, це буде найбільша атака на мережу з усіх відомих. Тим часом про збої у роботі повідомляють користувачі телеграму.
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Що відомо про масовий "злив" даних користувачів
Згідно з матеріалами, дані вже нібито продають на популярному хакерському форумі, назву якого не вказують.
На платформі, найймовірніше, виставили такі дані користувачів Facebook:
- імена;
- адреси електронної пошти;
- номери телефонів;
- місцезнаходження;
- стать;
- ідентифікатор користувача.
Хакерам вдалося отримати цю інформацію шляхом скрейпінга — отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.
Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі
- Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
- Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм.
- Згодом на офіційній сторінці фейсбуку опублікували повідомлення. У ньому мовилося, що "ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму".
- Водночас стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося.
- Ба більше, перестали працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
- У цей час почали падати акції IT-компаній США.
- За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
- Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.