Найбільший в історії "злив": у "даркнеті" виставили на продаж дані 1,5 мільярда користувачів

4 жовтня 2021 , 21:49
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Джерело:

Privacy Affairs

У ЗМІ з'явилася інформація, що у "даркнеті" продають особисті дані близько 1,5 мільярда користувачів фейсбуку. У базу нібито потрапили телефонні номери, локації та інша інформація.

Якщо ж інформація підтвердиться, це буде найбільша атака на мережу з усіх відомих. Тим часом про збої у роботі повідомляють користувачі телеграму.

Зауважте Акції IT-компаній США падають: година простою обходиться економіці світу в 160 мільйонів доларів

Що відомо про масовий "злив" даних користувачів

Згідно з матеріалами, дані вже нібито продають на популярному хакерському форумі, назву якого не вказують.

На платформі, найймовірніше, виставили такі дані користувачів Facebook:

  • імена;
  • адреси електронної пошти;
  • номери телефонів;
  • місцезнаходження;
  • стать;
  • ідентифікатор користувача.

Хакерам вдалося отримати цю інформацію шляхом скрейпінга — отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі

  • Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
  • Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм. 
  • Згодом на офіційній сторінці фейсбуку опублікували повідомлення. У ньому мовилося, що "ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму".
  • Водночас стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося. 
  • Ба більше, перестали працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
  • У цей час почали падати акції IT-компаній США.
  • За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
  • Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.
Зауважте! На тлі збою очільник фейсбуку Марк Цукерберг вже втратив 6,6 мільярдів доларів.
Автор: Мар'яна Бекало