Якщо ж інформація підтвердиться, це буде найбільша атака на мережу з усіх відомих. Тим часом про збої у роботі повідомляють користувачі телеграму.

Зауважте Акції IT-компаній США падають: година простою обходиться економіці світу в 160 мільйонів доларів

Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі

  • Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
  • Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм.
  • Згодом на офіційній сторінці фейсбуку опублікували повідомлення. У ньому мовилося, що "ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму".
  • Водночас стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося.
  • Ба більше, перестали працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
  • У цей час почали падати акції IT-компаній США.
  • За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
  • Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.