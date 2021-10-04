Якщо ж інформація підтвердиться, це буде найбільша атака на мережу з усіх відомих. Тим часом про збої у роботі повідомляють користувачі телеграму.
Зауважте Акції IT-компаній США падають: година простою обходиться економіці світу в 160 мільйонів доларів
Глобальний збій у фейсбуці й інстаграмі
- Масштабний збій у роботі світових соціальних мереж стався увечері 4 жовтня.
- Спершу користувачі повідомили, що перестали працювати фейсбук та інстаграм.
- Згодом на офіційній сторінці фейсбуку опублікували повідомлення. У ньому мовилося, що "ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму".
- Водночас стабілізувати ситуацію у найближчі години не вдалося.
- Ба більше, перестали працювати Netflix; Steam; PlayStation; Twitter; Google; Amazon.
- У цей час почали падати акції IT-компаній США.
- За даними, організації NetBlock, година проблем з соцмережами коштує світові 161 422 838 доларів.
- Збитки від збою вже можуть сягати майже 500 мільйонів доларів.