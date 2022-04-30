У даркнеті продають доступ до Spotify, Netflix та Pornhub: частина оголошень шахрайські

З кінця лютого у Росії не працюють підписки на низку різноманітних служб та сервісів. Через це десятки оголошень про продаж доступу до преміальної підписки Spotify, Netflix та Pornhub почали з’являтися на кількох російськомовних інтернет-сайтах.

За повідомленнями російського видання "Комерсант", вартість таких підписок починається з 20 рублів, залежно від продавця та тривалості підписки. Ще ж і надто, у даркнеті трапляються повідомлення про послугу оновлення облікових записів, а також підписки на VPN.

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Самі продавці в даркнеті часто видають себе за магазинами цифрових товарів і заманюють потенційних покупців сервісами, наприклад, автоматичною видачею товару або цілодобовою технічною підтримкою.

Найцікавіше, що переважна більшість таких оголошень є шахрайськими.

Лише протягом кількох останніх днів було розміщено близько 60 оголошень про продаж доступу до Spotify на російському майданчику Avito.

Деякі з них є пропозицією приєднатися до іноземного сімейного рахунку.

Чимало оголошень також пропонують доступ до Netflix та продаж доступу до безкоштовної послуги VPN Windscribe.

Зазначається також, що приблизно 40% подібних оголошень, які розміщені в даркнеті і та на ресурсах із закритим доступом – шахрайські, але перевірити це можна лише після покупки.

На одному зі "спеціалізованих маркетплейсів" у російському сегменті мережі деякі продавці за останній місяць підняли ціни на підписки на 30%.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, роботу на території країни-агресора припинила низка компанії. Серед них такі гіганти, як Netflix та Spotify – вони повністю покинули російський ринок та припинили роботу своїх сервісів у країні.