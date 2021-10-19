За попередніми підрахунками система почне виробляти електроенергію в четвертому кварталі наступного року. За словами Vestas, висота турбіни складе 280 метрів, а довжина лопатей сягатиме 115,5 метра.

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Як працюватиме тестова турбіна

Прототип буде встановлений на березі, щоб спростити доступ до нього під час тестування. Очікується, що потужність турбіни сягатиме 80 гігаватів/годин на рік.

Vestas каже, що її характеристики дозволять забезпечувати електроенергією приблизно 20 тисяч європейських домогосподарств, запобігши викидам в атмосферу понад 38 тисяч тонн вуглекислого газу.

Китайський аналог

У той час як Vestas заявляє, що її прототип стане найвищою і найпотужнішою вітряною турбіною у світі, інші компанії також розробляють гігантські генератори.

У серпні MingYang Smart Energy поділилася детальною інформацією про величезну нову морську вітряну турбіну MySE 16.0-242 (наразі найбільший у світі вітрогенератор). Вона буде мати висоту 264 метри та довжину лопатей 118 метрів. Потужність генератора досягне 18 МВт. Китайська компанія має намір встановити прототип у 2023 році.

До речі, улітку канадський уряд повідомив про намір інвестувати 964 мільйонів канадських доларів у відновлювані джерела енергії та проєкти модернізації електромереж. Це – 795 мільйонів доларів США.