Для збору та накопичення енергії вітру Данія за 34 мільярди доларів створить штучний острів у Північному морі. Будівельні роботи повинні початися в 2026 році.

Проєкт будівництва в Північному морі штучного острова для накопичення енергії, видобутої морськими вітряними електростанціями з'явився на сайті уряду Данії.

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Що планують зробити

Штучний острів площею 120 тисяч квадратних метрів створять недалеко від півострова Ютландія за 80 кілометрів від узбережжя. Уряд Данії готовий стати найбільшим власником об'єкта з викупом 51 відсотка акцій. Тепер слово за приватними компаніями, які не побояться вкласти гроші в проєкт з досить тривалою окупністю.

Острів буде обслуговувати сотні вітряних турбін навколо нього, а в перспективі – накопичувати "зелену" енергію і передавати її споживачам в країнах, що межують з Північним морем. Енергія буде передаватися не тільки у вигляді електрики. На острові збираються створити установки з вироблення "рідкого зеленого палива", щоб по трубопроводах перекачувати його на сушу для подальшого використання.

Аналогічний енергетичний хаб хочуть створити на острові Борнхольм в Балтійському морі біля південного узбережжя Швеції. Раніше Данія встановила 2050 рік як останній для видобутку нафти й газу в Північному морі, а поки що вона залишається найбільшим виробником нафти в ЄС.