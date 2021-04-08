Дані 500 мільйонів користувачів LinkedIn продають на хакерському форумі

Лише кілька днів минуло відколи стався масштабний витік особистої інформації користувачів Facebook, як на одному з хакерських форумів на продаж виставили архів з даними 500 мільйонів профілів соціальної мережі для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn.

Незважаючи на всі заходи, яких вживають IT-компанії, облікові дані користувачів соціальних сервісів як і раніше потрапляють у відкритий доступ, що створює широке поле діяльності для шахраїв. Щоб довести наявність архіву LinkedIn зловмисник опублікував приклад з 2 мільйонами записів.

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Що відомо про витік

Серед інформації, яку опублікували хакери, повні імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, інформація про роботу і багато іншого. Всю базу даних оцінили в чотиризначну суму, з платежем, імовірно, в біткоїнах.

Поки неясно, чи продає зловмисник актуальні профілі LinkedIn або дані були отримані в результаті попередніх витоків, від яких постраждали LinkedIn та інші компанії.

Слід зазначити, що в опублікованому зловмисником зразку немає таких конфіденційних відомостей, як дані кредитної картки або юридичні документи. Проте навіть опублікованої інформації цілком достатньо для завдання реальної шкоди. Комбінуючи інформацію, знайдену в файлах з іншими витоками даних, зловмисники зможуть створити докладні профілі своїх потенційних жертв і організувати набагато більш переконливі фішингові атаки або навіть вчинити крадіжку особистих даних конкретних людей.

Нагадаємо, кілька днів тому хакери злили в мережу особисті дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку. Серед даних опинився і телефонний номер Марка Цукерберга.