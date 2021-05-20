Гіперзвукова зброя: США розкрили дальність польоту новітніх ракет

Ракетна високоточна зброя у XXI столітті панує на полі бою. І чим далі пускова установка від ворога – тим ліпше. У США з'явилася нова система запуску гіперзвукових високоточних ракет. Вони зможуть вражати ціль на величезній відстані.

Смертоносна новинка отримала назву Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Одну батарею прототипів ракет Армія США планує взяти на озброєння у 2023 році. Він зможе вражати цілі за тисячі кілометрів. Швидкість польоту ракети складе близько 6 120 кілометра на годину.

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Гіперзвукове озброєння забезпечує можливість дальності вражання на відстані більше, ніж 2 775 кілометрів,

– сказав представник американської армії.



Контейнер із гіперзвуковою ракетою комплексу LRHW / Фото The Drive

Чи лише LRHW з'явиться в Армії США

Long Range Hypersonic Weapon стане "головним хижаком" цілого сімейства нових ракетних комплексів Long Range Precision Fires (LRPF).

LRHW – дальність дії "більше, ніж 2 775 кілометрів".

Варіант Mid-Range Capability – радіус дії "близько 1 800 кілометрів".

Precision Strike Missile – діапазон дії "більше, ніж 500 кілометрів".

На рівні дивізій Армія отримає нову самохідну далекобійну гармату з дальністю пострілу до 70 кілометрів.

Також ракетні комплекси будуть модернізовані, щоб їх міг використовувати флот. Наприклад, есмінці або підводні човни.